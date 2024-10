Il Bilancio di sostenibilità 2023 di Garda Uno è in attivo

Aumenta il valore economico distribuito tra i soci e cresce l’energia rinnovabile acquistata, così come le tonnellate di anidride carbonica di cui si è evitata l’emissione; risultati positivi anche per la raccolta differenziata: per Garda Uno, «la sostenibilità è un impegno collettivo e non un obiettivo di mercato».

Parola del presidente Mario Bocchio, che così commenta la pubblicazione del secondo Bilancio di Sostenibilità della società: «È un importante traguardo e un impegno verso il miglioramento. Nel 2023, abbiamo raggiunto il 56% di performance in sostenibilità mediante SI Rating, uno strumento per misurare l’allineamento con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Onu. Collaboriamo con partner come Legambiente e Cauto, partecipando a iniziative ambientali e investendo nelle Comunità energetiche rinnovabili. Proseguiremo, puntando alla salute e alla cura del nostro territorio».

I numeri

Nel 2023 Garda Uno ha generato ricavi per 38,2 milioni di euro, con un margine operativo lordo di 3,5 milioni e un risultato netto di 908.255 euro, in calo rispetto ai 2,2 milioni del 2022. La maggior parte del valore economico prodotto, pari a 35,1 milioni, è stata distribuita agli stakeholder. Poi, gli investimenti (nell’ammodernamento dei mezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, nei servizi, nella futura nuova sede): oltre 20,6 milioni.

Aumentano inoltre gli enti locali che, oltre ai 38 Comuni soci, si affidano a Garda Uno per vari servizi (tra cui gestione di impianti fotovoltaici, ciclo idrico, progettazione energetica e servizi cimiteriali): da 64 a 76. E sono 24 della provincia di Verona, 21 di Brescia, 11 di Milano e di Trento, 5 di Mantova, 2 di Bergamo e uno ciascuno di Bolzano e Ravenna.

Capitolo «energia»

Nel 2023, l’azienda ha consumato 4,5 milioni di chilowattora, di cui l’85% proveniente da fonti rinnovabili (l’83% nel 2022). La società possiede 49 impianti fotovoltaici con una potenza installata di 1.089 kW, che hanno prodotto quasi 1 milione di kWh di energia pulita. Inoltre, sono attivi impianti idroelettrici in tre Comuni (Gardone Riviera, Tignale, Magasa) che hanno prodotto un totale di circa 552.000 kWh. Complessivamente, Garda Uno ha prodotto 1,6 milioni di kWh da fonti rinnovabili, evitando l’emissione di 1.313 tonnellate di CO2.

Quanto alla raccolta rifiuti, nel 2023, il 98% della popolazione servita da Garda Uno ha usufruito del porta a porta e la raccolta differenziata ha raggiunto una media del 76,4%, con picchi dell’83% a Offlaga e Verolanuova. I dipendenti sono passati da 192 a 208, l’89% a tempo indeterminato. Sono state erogate 1.078 ore di formazione a 100 dipendenti e svolte attività di educazione ambientale per 3.400 alunni di 19 scuole.