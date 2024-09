«La sostenibilità ambientale sia anche economica e sociale»

Paola Gregorio

È questo il messaggio che Regione Lombardia manda all’Europa dal palco del Forum regionale tenutosi a Brescia, attraverso le parole degli assessori Maione e Guidesi

Da sinistra, gli assessori Giorgio Maione e Guido Guidesi

«Non esiste sostenibilità ambientale senza sostenibilità economica e sociale». «L’omologazione in un unico percorso per la sostenibilità è sbagliato. I sistemi innovativi come quelli lombardi devono essere lasciati liberi di agire e in maniera innovativa». È chiaro il messaggio che Regione Lombardia manda all’Europa e alla Commissione europea con gli assessori all’Ambiente, Giorgio Maione, e allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, dal palco della Camera di Commercio di Brescia, che oggi ospita l