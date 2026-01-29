Ict, il comparto bresciano cresce ma al momento sacrifica i margini

Quest’analisi è contenuta all’interno dell’inserto Bilanci Brescia 2024, l’analisi delle prime mille imprese del territorio per fatturato curata dall’Università degli Studi e dal GdB. La versione digitale è raggiungibile all’indirizzo bilanci.giornaledibrescia.it e accessibile previa sottoscrizione dell’abbonamento annuale, al costo di 35 euro.

Dall’ultimo report della Commissione Europea 2025 (ex Desi Digital Economy and Society Index), il ranking dell’Italia, nell’ambito della digitalizzazione, è in miglioramento. La percentuale di Pmi con un’intensità digitale almeno di livello base, è pari al 70,2%, allineata alla media europea: tuttavia, questo non vale per il ricorso all’intelligenza artificiale che riguarda solo l’8,2% delle Pmi, valori molto lontani dal target 2030 del 60%.

Altro tasto dolente, come nel precedente anno, riguarda le competenze digitali: meno della metà della popolazione possiede almeno quelle di base, poco più di un quinto quelle più avanzate. Inoltre, sono carenti sia gli specialisti Ict sia i laureati, per i quali esiste una domanda in rapido e significativo ampliamento: i dati sono inferiori alla media Ue.

Altre importanti informazioni sono rinvenibili nel report annuale Anitec-Assinform, dal quale emerge nel 2024 una crescita media del mercato digitale del 3,7%. All’interno, alcuni segmenti presentano tassi di sviluppo rilevanti: tra questi i servizi Ict (7,4%), che comprendono i servizi di cloud, di cybersecurity, relativi alle tecnologie e alle piattaforme dell’intelligenza artificiale; il software e le soluzioni Ict (3,9%); i contenuti e la pubblicità digitale (5,6%). Il progresso del mercato ha anche connotato tutti i settori utilizzatori. La parte più hardware, dispositivi e sistemi, dopo il calo dei precedenti anni, presenta un modesto tasso positivo.

Il punto

Prima di analizzare i bilanci, è necessaria una premessa: il settore è prevalentemente composto da imprese medio-piccole e, al fine di meglio rappresentarlo, vengono escluse due realtà.

La prima è Antares Vision per la sua dimensione; la seconda è Fibonacci per il sovradimensionamento di alcune voci. Per questa ragione e per l’inserimento di nuove imprese, i valori divergono, almeno in parte, da quelli del precedente rapporto.

Nel 2024 prosegue l’evoluzione positiva del fatturato delle imprese bresciane, con un incremento del 10,4%, simile a quello dello scorso anno (10,1%). Tale andamento è discretamente diffuso in quanto ha coinvolto il 67,9% delle realtà esaminate. La crescita ha però portato con sé un calo dell’Ebit (-9,5%), subìto da circa la metà delle aziende, che si rifletterà sugli indici di redditività.

Essendo un settore non produttivo e considerate le caratteristiche dei servizi offerti, l’incidenza del valore aggiunto sulle vendite è molto alta e poco variabile nel triennio: nel 2024 si attesta al 51,1% (51,3% lo scorso anno) e, per una parte significativa, è assorbito dal costo del lavoro, che peggiora più di due punti percentuali, arrivando al 30,1% del fatturato. Questo determina la contrazione dell’Ebitda margin, anch’esso di livello interessante e pari al 21%. Non trascurabile è l’incidenza degli ammortamenti, in progressiva crescita e pari al 7,5%.

La redditività

Come anticipato, la dinamica descritta ha comportato un peggioramento non trascurabile degli indicatori di redditività operativa: quella degli investimenti (Roi complessivo) è scesa di tre punti percentuali rispetto al 2023 e nel triennio è compresa tra l’11,2% del 2024 e il 13,7% del 2022. In modo analogo si contrae la marginalità sulle vendite (Ros) che, dopo due anni intorno al 17%, scende al 14,4%, con un’impresa che registra una perdita operativa. L’efficienza finanziaria nell’utilizzo degli investimenti non presenta alcuna variazione di rilievo.

Leggi anche Le competenze digitali alzano lo stipendio in media del 13%

Infine, il Roe, che esprime il ritorno sul capitale di pertinenza dei soci (mezzi propri), prosegue il suo percorso riduttivo, fino al 20,6%, quando a inizio triennio era del 28,7%; in regresso anche la redditività netta (quanti euro rimangono ai soci ogni 100 di ricavi), pari al 9,6%, due punti percentuali in meno rispetto a inizio triennio.

La solidità

L’altra dimensione di analisi, la solidità, presenta variazioni meno marcate: il rapporto di indebitamento oscilla tra 1,2 a 1,3 nel periodo esaminato, influenzando in misura limitata il grado di sostenibilità del debito. Infatti, il rapporto tra oneri finanziari ed Ebitda è pari al 5%, valore molto basso ma in progresso nel triennio, a causa di due fattori: più oneri finanziari, anche se il costo del denaro non è aumentato; più debiti di natura finanziaria.

Il grado di copertura dell’attivo fisso netto è in calo, con valori inferiori all’unità, in quanto i soli mezzi propri sono minori degli investimenti fissi, che trovano però copertura ricorrendo ai finanziamenti di medio-lungo termine.

Le conclusioni

In sintesi, i bilanci del 2023 evidenziano delle imprese che crescono ma sacrificano la marginalità: questo andamento caratterizza l’intero triennio ma non ha ancora generato effetti di rilievo sulla rischiosità complessiva.

Anche per il 2025 (fonte Anitec-Assinform) è atteso un ulteriore sviluppo del settore, pari al 3,5%; in modo analogo nel biennio successivo (3,4% nel 2026 e 3,2% nel 2027), portando il mercato digitale sopra ai 90 miliardi. Su questa dinamica il Pnrr ha inciso in misura contenuta.