Ict: Italia più digitale, ma l’AI resta lontana
Il settore cresce a doppia cifra ma riduce la redditività, tra aumento dei costi, carenza di competenze e limitata adozione delle tecnologie più avanzate
Dall’ultimo report della Commissione Europea 2025 (ex Desi Digital Economy and Society Index), il ranking dell’Italia, nell’ambito della digitalizzazione, è in miglioramento. La percentuale di Pmi con un’intensità digitale almeno di livello base è pari al 70,2%, allineata alla media europea: tuttavia, questo non vale per il ricorso all’intelligenza artificiale che riguarda solo l’8,2% delle Pmi, valori molto lontani dal target 2030 del 60%. Altro tasto dolente, come nel precedente anno, riguarda
