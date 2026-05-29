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La grandine colpisce i campi di mais della Bassa: 100 ettari distrutti

La devastazione ha toccato a macchia di leopardo la fascia compresa tra Bagnolo Mella, Montirone, San Zeno e in parte anche Ghedi, ma con estensioni fino all’hinterland Sud di Brescia
Grandine nella Bassa, un campo devastato a Ghedi
Grandine nella Bassa, un campo devastato a Ghedi

La grandine ha colpito ancora in modo del tutto inatteso. La devastazione ha toccato a macchia di leopardo i campi di mais della fascia compresa tra Bagnolo Mella, Montirone, San Zeno e in parte anche Ghedi, ma con estensioni fino all’hinterland Sud di Brescia, dove i chicchi di grandine accompagnati da forti raffiche di vento ha provocato pesanti danni anche alle strutture aziendali.

La devastazione della grandine nella Bassa
La devastazione della grandine nella Bassa

I danni agli agricoltori

«In alcune aree il mais di primo raccolto risulta completamente compromesso – dichiara Laura Facchetti, presidente di Coldiretti Brescia - con perdite stimate tra il 90 e il 100%. Si segnalano inoltre danni alle aziende agricole del territorio, con vetri infranti, tetti colpiti e impianti fotovoltaici compromessi dalla violenza della grandinata. Queste situazioni – prosegue  Facchetti –, dimostrano ancora una volta come l’agricoltura sia l’attività economica che più di tutte vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici. Assistiamo sempre più spesso a fenomeni estremi, con precipitazioni improvvise e violente, sbalzi termici repentini e una tropicalizzazione del clima che mette a rischio il lavoro delle imprese agricole e la sicurezza produttiva dei territori».

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Mettersi al riparo dai cambiamenti climatici

Sulla stessa linea Confagricoltura Brescia «Quantificare i danni in maniera chiara al momento è ancora impossibile, stiamo raccogliendo le denunce degli agricoltori, alcune aree sono state colpite in modo davvero pesante  – dichiara il presidente pro tempore  Oscar Scalmana – . L’agricoltura bresciana viene ancora una volta travolta dalla minaccia di cambiamenti climatici che rappresentato ormai una realtà con la quale confrontarsi quotidianamente. L’unico mezzo per mettersi al riparo è assicurare i raccolti per tempo: questa strada tutela sotto il profilo finanziario e tutela il reddito agricolo».

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