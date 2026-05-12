«Ho perso tutto»: la grandine distrugge il raccolto di Matt The Farmer

«Ho perso tutto». I danni provocati dal maltempo hanno avuto conseguenze serie per il mondo agricolo: anche Matteo Fiocco, alias Matt The Farmer, deve fare i conti con la grandinata che ieri si è abbattuta su diverse zone della provincia, tra cui la sua Cellatica: «Un quarto d’ora così non l’avevo mai visto. Spinaci e insalate sono andati, le biete completamente rotte… Non so più cosa vendere».