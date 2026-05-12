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«Ho perso tutto»: la grandine distrugge il raccolto di Matt The Farmer

Il bresciano, seguitissimo sui social, l’ha annunciato in un video: «Domani è un altro giorno e ripianterò tutto»
Matt The Farmer (da Instagram)
Matt The Farmer (da Instagram)

«Ho perso tutto». I danni provocati dal maltempo hanno avuto conseguenze serie per il mondo agricolo: anche Matteo Fiocco, alias Matt The Farmer, deve fare i conti con la grandinata che ieri si è abbattuta su diverse zone della provincia, tra cui la sua Cellatica: «Un quarto d’ora così non l’avevo mai visto. Spinaci e insalate sono andati, le biete completamente rotte… Non so più cosa vendere».

Chi è Matt The Farmer

Bresciano classe ’88, ex professore di religione laureato in Scienze religiose all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, una quindicina di anni fa Fiocco ha comprato un piccolo appezzamento abbandonato a Cellatica con l’obiettivo di creare una fattoria domestica. Da subito ha iniziato a condividere su YouTube il racconto settimanale delle sue giornate nei campi, raggiungendo centinaia di migliaia di follower.

«Mi metto a ridere, perché non so cosa dire – chiosa con amarezza Fiocco –. Non so cosa fare, ma domani è un altro giorno e ripianterò tutto, perché questo è il mio lavoro: subire e tirarsi su le maniche, ripiantare tutto».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Matt The FarmerMatteo FioccograndinemaltemporaccoltoCellatica
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