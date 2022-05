Grana Padano, salgono i consumi del 2,8% e scendono i prezzi

Consumi in crescita, prezzi in decisa ripresa e produzione in linea con gli obiettivi di crescita: sono i tre obiettivi raggiunti nel 2021 dal Consorzio Tutela Grana Padano e che hanno positivamente influito anche sui risultati dei primi mesi del 2022. A confermarlo la relazione presentata dal Consiglio d'amministrazione all'Assemblea generale riunita al Centro Fiere di Montichiari, che l'ha approvato con il 98% di consensi, come annuncia il Consorzio in una nota.

«Con il piano produttivo varato a novembre ci siamo prefissati di legare la produzione all'aumento dei consumi, che devono anticipare e giustificare il suo andamento per evitare ripercussioni negative sui prezzi - ha spiegato Renato Zaghini, presidente del Consorzio -. Lo abbiamo deciso vedendo l'andamento dei consumi globali nel 2021 e i numeri di fine anno ci hanno dato ragione, perché si è registrato un +2,8% in Italia, segno di stabilità e per certi versi inatteso dopo la loro vistosa crescita nel 2020. Ed anche i primi quattro mesi del 2022 confermano la tendenza, che così ha portato il mercato del Grana Padano Dop ad un andamento assai positivo. Dobbiamo tuttavia mantenere la guardia alta, per il caro energia, con il quale le aziende consorziate devono ogni giorno fare i conti».

Export e marketing

Nella relazione sui risultati ottenuti nel 2021 dal Piano Produttivo e sulle attività del Consorzio, approvata dall'assemblea, dati decisamente positivi sono arrivati dall'export, cresciuto del 7,07%, grazie alla congiuntura internazionale e alle nuove strategie ispirate e accompagnate da Kpmg, partner strategico che il Consorzio ha coinvolto circa un anno e mezzo fa. «Questa collaborazione ci ha portato a rivisitare gli investimenti promo pubblicitari e a rivedere la struttura marketing interna - ha sottolineato Stefano Berni, Direttore Generale del Consorzio -, scelte che stanno favorendo l'incoraggiante momento per l'intera nostra filiera e che vedono per il 2022 investimenti per 36 milioni di euro».

All'assemblea hanno portato il loro saluto gli ospiti, con Sorella Emilia Scarcella, Ispettrice Nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, che ha ringraziato il Consorzio Grana Padano da anni vicino alle missioni di pace della Cri. «Oggi siamo impegnati a Leopoli a sostegno del popolo ucraino - ha ricordato - anche con la donazione di 200mila euro fatta dal Consorzio».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it