Il governo approva il decreto bollette, cosa ne pensi?

Ieri il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto bollette: una misura che, nelle intenzioni del governo, dovrebbe servire ad abbassare il costo dell’energia elettrica. Per farlo, viene introdotto un price cap di 58,9 euro al megawattora al prezzo del gas per la produzione elettrica, per un massimo di 18 mesi.
La misura dovrebbe essere attiva da gennaio e, secondo il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, consentirebbe una «riduzione media di circa 15 euro al megawattora». Per Confcommercio l’intervento dovrebbe ridurre le bollette delle imprese fino al 10%, mentre per il think tank «Ecco» il risparmio medio sarà di 1,4 euro al mese, pari a 17 euro all'anno. Secondo te è una misura utile?