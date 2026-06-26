Gli investimenti sostengono la crescita dell’economia nazionale

L’economia della Lombardia ha chiuso il 2025 con una crescita dello 0,7%, leggermente superiore alla media nazionale, sostenuta dal recupero dell’industria manifatturiera e dall’espansione di costruzioni e servizi.
È quanto emerge dal rapporto annuale della Banca d’Italia sull’economia regionale, presentato a Milano. Le esportazioni sono aumentate dell’1,1% a prezzi costanti, pur mantenendosi al di sotto della crescita della domanda potenziale. Sul mercato del lavoro gli occupati sono aumentati di circa 30mila unità (+0,6%), mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 3%.
In crescita anche il reddito disponibile delle famiglie (+0,9% in termini reali) e i consumi (+1%). Gli investimenti delle imprese manifatturiere sono saliti del 2,3%, favoriti da una redditività che ha consentito di rafforzare anche gli impieghi finanziari. I prestiti bancari alle aziende sono aumentati del 2,1%, soprattutto per le realtà più solide e di maggiori dimensioni. Prosegue inoltre l’espansione del credito alle famiglie: i mutui per l’acquisto di abitazioni sono cresciuti del 3,8%, mentre il credito al consumo ha segnato un incremento del 6,1%.
In aumento anche gli investimenti degli enti territoriali, sostenuti dall’attuazione del Pnrr, con interventi nella sanità, nelle scuole e nella digitalizzazione della pubblica amministrazione. Nei primi mesi del 2026 l'attività economica è rimasta sostanzialmente stabile, grazie anche alla spinta del turismo legato alle Olimpiadi invernali Milano Cortina.
Lo scenario
Innovazione, investimenti e attrazione di capitali hanno sostenuto negli ultimi anni la crescita dell’economia lombarda. Secondo il rapporto annuale della Banca d'Italia, nel 2025 circa la metà delle imprese ha investito in tecnologie digitali avanzate e un’azienda manifatturiera su tre utilizza già sistemi di automazione robotica.
È inoltre aumentata l’adozione dell’intelligenza artificiale, soprattutto nei servizi. La Lombardia si conferma anche una delle regioni più dinamiche sul fronte dell’innovazione: tra il 2019 e il 2023 il numero di brevetti per impresa è stato doppio rispetto alla media italiana.