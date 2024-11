Giuseppe Pasini: «Con Bergamo sempre più interconnessi»

«Ci troviamo di fronte ad uno scenario geopolitico caratterizzato da fortissime tensioni nel quale - con l’avvio della presidenza Trump - ci si attende un rafforzamento delle politiche protezionistiche americane. Ecco perché dobbiamo rispondere rapidamente, favorendo ulteriormente la circolazione di persone e di merci. È per questo motivo che accogliamo con favore l’endorsement fatto dal presidente di Sacbo in relazione all’Aeroporto di Montichiari, durante l’assemblea di Confindustria Bergamo e Brescia tenutasi ieri. Brescia e Bergamo sono oggi ancora più interconnesse e le forti sinergie - nate anche in occasione della Capitale Italiana della Cultura 2023 - dimostrano chiaramente la forza acquisita nel tempo da questo distretto, tra i primi in Europa. Voglio sottolineare che l’export rappresenta un grande punto di forza di questo territorio a forte trazione manifatturiera. Si pensi solo che Brescia e Bergamo, insieme, esportano oltre 40 miliardi di euro l’anno. È indispensabile quindi investire sulla logistica per garantire la competitività delle nostre imprese».