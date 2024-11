Elezioni Usa: la diretta della sfida tra Harris e Trump

Si prospetta un serrato testa a testa fino alla fine tra i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump e Kamala Harris. A decidere potrebbero essere poche migliaia di voti. C’è grande attesa in particolare per i sette swing States, in bilico Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Michigan, Arizona, Wisconsin e Nevada. Sono questi gli Stati che svolgeranno un ruolo fondamentale per l'elezione alla Casa Bianca, il conteggio procederà a velocità diverse.

Ore 05.10 – La situazione nei 7 swing States. Trump è avanti in sei Stati: Pennsylvania (scrutinio al 69%), Georgia (93%), North Carolina (87%), Michigan (29%), Arizona (53%), Wisconsis (61%). In Nevada deve ancora partire lo spoglio. Georgia e North Carolina sono ormai date per certe ai repubblicani. La strada di Harris verso la vittoria è così molto complicata: i democratici dovrebbero vincere in Wisconsis, Michigan e Pennsylvania.

Ore 05.00 – Poco prima dell’alba il contatore del New York Times dà a Trump l’87% di probabilità di vittoria. Dopo la notte italiana il percorso del tycoon verso la Casa bianca sembra sempre più in discesa.

Ore 01.03 – Assegnati i primi stati: Indiana e Kentucky vanno a Trump, il Vermont a Harris.

Ore 00.19 – Chiusi i primi seggi per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti: stop al voto alla mezzanotte italiana in alcune parti di Indiana e Kentucky, dove Trump sarebbe in vantaggio, gli americani sono chiamati a scegliere il 47esimo presidente della storia degli States tra Kamala Harris e Donald Trump.

Nelle ultime ore, l'ex presidente ha denunciato via social «voci» secondo cui nelle operazioni di voto a Philadelphia ci sarebbero state «massicce frodi». Una denuncia (poi estesa anche al Michigan) smentita seccamente dalla polizia locale, che alla Cnn ha fatto sapere di «non essere a conoscenza di ciò a cui Trump si riferisce».

Dai primi risultati provvisori emerge che più di 80 milioni di persone hanno votato in anticipo. Si tratta di un record senza precedenti grazie all'opzione di poter votare per posta o in presenza prima dell'Election Day.