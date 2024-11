Gussalli Beretta: «L’alleanza tra Brescia e Bergamo può partire dagli aeroporti»

C’è un filo rosso che unisce i territori di Brescia e di Bergamo. Si tratta della più grande piattaforma manifatturiera d’Europa. Un filo che le due Territoriali di Confindustria hanno iniziato a dipanare, con pazienza e coraggio.

L’assemblea generale congiunta al Logistic Park dell’Aeroporto di Bergamo ne è stata fedele dimostrazione. L’alleanza avviata un anno fa con «Capitale della Cultura» prosegue e prende lentamente forma. «Abbiamo scelto di svolgere l’assemblea in una "zona franca", un’infrastruttura logistica, dinamica e competitiva - ha esordito il presidente di Confindustria Brescia Franco Gussalli Beretta affiancato dalla presidente Giovanna Ricuperati -, esempio di come le infrastrutture possono facilitare le imprese nel loro percorso di crescita delle imprese».

Scenari

Ma Gussalli Beretta è andato oltre nel cercare di dipanare il filo dell’alleanza con Bergamo, ricordando come a qualche decina di chilometri da Orio c’è un’altra infrastruttura aeroportuale dalle grandi potenzialità courrier, il Gabriele d’Annunzio di Montichiari. «Sarebbe forse ardito ragionare anche di una piattaforma logistica aeroportuale tra Brescia e Bergamo, con Orio vocato alla movimentazione delle persone e Montichiari dedicato al trasporto merci?». E magari con Sacbo - padrone di casa - nel ruolo da protagonista.

La benedizione di Meloni

Ad aprire le assise il messaggio di Giorgia Meloni: «Celebrate un’iniziativa significativa per rafforzare quel percorso di sinergia e connessione avviato dalle due associazioni, tra le principali realtà produttive nazionali». La Presidente del Consiglio riconosce l’efficacia della strada intrapresa «Più è forte la vostra sinergia, maggiore è il beneficio che il sistema produttivo italiano nel suo complesso può trarne. Fare squadra, soprattutto in un tempo complesso come quello che stiamo vivendo, caratterizzato da profonde trasformazioni e instabilità crescente, è cruciale per far crescere la competitività delle nostre imprese e rafforzare la capacità di conquistare nuovi mercati».

Capitale umano

L’assemblea ha toccato a 360 gradi tutti i nodi sui quali si devono affrontare le imprese oggi. Il capitale umano «è il primo asset. È un punto centrale - hanno spiegato Gussalli Beretta e Ricuperati -. Brescia e Bergamo sono campioni, non hanno eguali, ma per tramutare questa grande forza in qualcosa di ancora più positivo bisogna parlare di competenze, che sono il fattore che consente di migliorare la produttività. Senza persone e senza competenze non c’è nulla». L’attrattività «è un altro tema centrale, siamo impegnati e abbiamo molte idee per migliorarla», ha detto Gussalli Beretta, spiegando che nei territori di Brescia e Bergamo «abbiamo un livello di disoccupazione al di sotto del fisiologico, ma c’è un tema di reperimento delle figure professionali».

Questo perché «c’è un mismatch, un disallineamento, tra le necessità delle imprese e l’offerta di lavoro, visto che sulla forza lavoro incide anche la demografia, che è in declino. Nel 2043 è attesa una contrazione di 100.000 lavoratori nei territori di Bergamo e Brescia e, se non faremo qualcosa, non riusciremo a dare sostegno alle nostre imprese».

Attrattività

Siamo difronte ad una «glaciazione» demografica. «Senza persone, senza studenti, senza lavoratori, senza competenze qualunque sistema impoverisce». Per questa ragione diventa ancora più strategico il tema dell’attrattività sui giovani: «Una grande leva è l’immigrazione. Dobbiamo imparare ad attrarre persone dall’estero e prendersene cura con percorsi di integrazione, offrendo opportunità. Ma bisogna anche selezionare e regolamentare gli ingressi». E poi la formazione come investimento indispensabile. Brescia e Bergano contano 36 istituti professionale. «Vanno valorizzati».

La presidente Ricuperati ha citato Mario Draghi ricordando come l’aumento della produttività è una sfida esistenziale per l’Europa. «L’innovazione è la risposta, è imprescindibile», ha detto.

«Su Transizione 5.0 avevamo grande aspettative, ma siamo rimasti delusi erché abbiamo visto che c’è una normativa complicata e nella sostanza inapplicabile» e «sul Pnrr, non è ancora chiaro quante risorse sono state messe a terra» «Possiamo mettere sul tavolo tutte le risorse che vogliamo ma se poi non arrivano fanno solo danno perché creano debito pubblico e non c'è trasmissione alle imprese».