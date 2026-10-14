La Festa Trasporti di Montichiari passa al gruppo orobico Bracchi

Il gruppo della logistica Bracchi ha acquisito la Festa Trasporti & Logistica di Montichiari, mette a segno un’altra acquisizione e rafforza la sua posizione nel Bresciano. Protagonista di una progressiva crescita per linee esterne in Germania e nei Paesi Bassi, la realtà originaria della Bergamasca supportata dal fondo Argos, prosegue il suo piano di sviluppo su scala europea.
«L’acquisizione di Festa rappresenta un’altra tappa fondamentale nel percorso di crescita di Bracchi - conviene l’amministratore delegato della Bracchi, Umberto Ferretti -. In meno di un anno abbiamo completato tre operazioni strategiche che, sommata a quella di Mateco nel 2024, stanno trasformando Bracchi, ampliandone le competenze, la presenza territoriale e la capacità di offrire soluzioni sempre più integrate ai clienti. Festa è un’azienda di grande qualità, con solide radici nel Nord Italia, un team di grande esperienza e un’offerta di servizi altamente complementare. Unendo le forze, rafforzeremo la nostra capacità di fornire ai clienti soluzioni integrate di trasporto e logistica, accelerando al contempo lo sviluppo di una piattaforma europea più ampia e diversificata».
I numeri
Fondata nel 1988, Festa Trasporti & Logistica è oggi una delle realtà di riferimento nel panorama logistico del Nord Italia. Con sede a Montichiari, un volume d’affari di oltre 35 milioni di euro, l’azienda ha sviluppato negli anni un modello integrato che combina trasporto, distribuzione e logistica avanzata. Oggi Festa conta oltre 130 collaboratori, gestisce più di 100.000 metri quadrati di superfici logistiche distribuite su sette hub e opera con una flotta di oltre 60 mezzi Euro 6, offrendo servizi di trasporto, distribuzione pallet e magazzino. Inoltre, il forte orientamento all’innovazione che ha sempre contraddistinto la società bresciana oggi è avvalorato da da sistemi digitali avanzati e da una piattaforma automatizzata con 16.000 cassette e 10 robot, che garantiscono elevati standard di efficienza, precisione e scalabilità.
«L’integrazione - evidenzia una nota - consente al gruppo Bracchi di ampliare in modo significativo il proprio portafoglio di servizi a valore aggiunto e di nicchia per il settore industriale: dalle spedizioni internazionali a carico completo e groupage fino alle lavorazioni di magazzino quali picking, co-packing, re-packing e rietichettatura, tutte supportate da sistemi digitali dedicati per la gestione di trasporti (Tms) e magazzini (Wms)».
Il progetto
Bracchi prosegue così il proprio piano strategico di crescita in Europa. Dopo l’ingresso di Rostock Trans in Germania nei primi mesi del 2026 e di Vim & Greenway Logistics nei Paesi Bassi, perfezionato nelle scorse settimane, l’acquisizione della Festa Trasporti conferma la strategia di crescita perseguita dal gruppo per rafforzare la presenza nei mercati chiave europei, ampliare le competenze logistiche e sviluppare un’offerta sempre più integrata e ad alto valore aggiunto. Con questa operazione salgono a quattro le acquisizioni completate da Bracchi dall’ingresso di Argos come azionista di maggioranza (il 100% del capitale della società orobica fa capo alla milanese Eco Midco, che a sua volta è controllata dalla lussemburghese Startruck). La prima è stata l’italiana Mateco, acquisita nel settembre del 2024.
«Grazie a questa acquisizione, Bracchi supera i 300 milioni di euro di ricavi proforma stimati per il 2026, raggiunge oltre 850 collaboratori e una capacità logistica complessiva di circa 600.000 metri quadrati», spiegano dal quartier generale. «L’ingresso in Bracchi apre un nuovo capitolo per Festa - chiude il Ceo Adriano Festa -. Condividiamo la stessa cultura imprenditoriale, la stessa attenzione alla qualità del servizio e una visione di lungo periodo orientata alla crescita. Insieme potremo offrire ai nostri clienti una gamma ancora più ampia di soluzioni, mantenendo al tempo stesso quel patrimonio di competenze, flessibilità e relazioni di fiducia che contraddistingue Festa fin dalla sua fondazione».