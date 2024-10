Feralpi lancia un programma per professioniste dell’acciaio

Feralpi, tra i principali produttori siderurgici in Europa, promuove il progetto «Make the diffHERence», il technical graduate program dedicato a giovani laureate o laureande in Ingegneria.

Il programma formativo, della durata di 20 mesi, si compone di un percorso che, unito a una formazione tecnica specialistica e all’esperienza maturata sul campo, consentirà alle giovani professioniste che ne prenderanno parte di operare in funzioni tecniche a livello di gruppo, con un contratto a tempo indeterminato e una retribuzione ai massimi livelli di mercato.

Requisiti

Tra i requisiti per accedere al programma si richiede una laurea triennale e/o magistrale in Ingegneria meccanica, dei materiali, elettrica, chimica, gestionale, ambientale, civile, dell'energia, informatica, meccatronica, elettronica o dell'automazione; la buona conoscenza della lingua inglese e un’attitudine all’apprendimento continuo, in ambito tecnico e digitale.

Il programma si inserisce nel più ampio progetto internazionale di diversity & inclusion di Feralpi, a conferma di un percorso culturale e formativo che mira a una vera e propria rivoluzione nel cuore dell’acciaio, valorizzando ragazze che hanno scelto di intraprendere un percorso formativo in ambito tecnico.

Leggi anche Cosa dice il Bilancio di genere dell’Università degli Studi di Brescia

Questo progetto va ad affiancare un’altra attività, iniziata lo scorso anno e relativa ai reparti produttivi, avviata con l’obiettivo di raggiungere almeno il 5% di donne operaie nelle aree «core» degli stabilimenti siderurgici del gruppo a fronte di un contesto italiano in cui la presenza femminile si attesta intorno allo 0,5%.

«Siamo entusiasti di lanciare questo nuovo progetto rivolto alle giovani laureate e laureande in ingegneria, con l’obiettivo di offrire loro un'opportunità concreta per mettere in pratica le loro competenze in un settore sfidante e in continua evoluzione come quello della siderurgia» ha commentato Antonio Cotelli, direttore risorse umane di Feralpi. «Crediamo fermamente nel valore della diversità e siamo convinti che il contributo delle nuove generazioni, e in particolare delle giovani ingegnere, possa arricchire in modo significativo il nostro percorso di innovazione. Feralpi è impegnata a creare un ambiente di lavoro inclusivo, dove il talento e la passione possano crescere e svilupparsi pienamente».