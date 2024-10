Parità di genere, Brescia e Regione fanno sistema a «Domani Lavoro»

Brescia e la Lombardia puntano sulle donne con una serie di interventi volti non solo a favorirne l’inserimento lavorativo, ma anche la parità di genere e l’emancipazione. Finalmente, verrebbe da dire, se non fosse che sbrogliare la matassa non è cosa da poco, anche in un territorio che corre (economicamente parlando) come il nostro, ma che comunque tende a lasciare un po’ indietro il gentil sesso.

Se l’obiettivo è toccare i livelli di occupazione delle omologhe regioni tedesche - che sfoggiano percentuali di occupazione rosa oltre il 75%, mentre nel bresciano non si arriva al 60% - l’unica certezza è che serve fare lavoro di squadra, e muoversi insieme e su più fronti contemporaneamente.

Il «famoso» fare rete, di cui si è avuto un assaggio in Camera di Commercio in occasione della presentazione delle attività organizzate dal Comitato Imprenditoria Femminile all’interno di «Domani Lavoro», la kermesse anti-mismatch che dal 9 all’11 novembre approderà a Brixia Expo per fare incontrare domanda e offerta.

Del resto, che i tempi, sul fronte del reperimento di risorse umane, siano duri, è cosa nota, e non stupisce che in un simile contesto proprio le donne incontrino i maggiori ostacoli, strette tra le necessità economiche ed i doveri di cura. Ed ecco perché il Cif dell’istituto camerale, in accordo con le istituzioni e numerose realtà territoriali, Acb e Confcooperative in primis, abbia deciso di realizzare uno sportello ad hoc per sostenerle, mentre Regione Lombardia approva una nuova delibera e Camera di Commercio lavora a un progetto per l’atavico problema degli asili nido (sul quale, però, le bocche restano ancora cucite!).

Il corner

L’approccio voluto dalla presidente del Cif bresciano, Serena Schiavo, per lo sportello realizzato all’interno di «Domani Lavoro» è decisamente pragmatico. Il corner, in cui opererà personale specializzato, non solo indirizzerà le donne interessate ad entrare o a ritornare nel mondo del lavoro verso il percorso più adatto, ma sottoporrà loro un questionario anonimo «utile - precisa la Schiavo - ad indagare i motivi per cui il blocco lavorativo si è manifestato».

E non è tutto. Visto che l’emancipazione economica costituisce il primo antidoto alla dilagante violenza domestica, il Cif ha siglato un’intesa con Casa delle Donne e Butterfly impegnandosi a trovare lavoro a 10 ospiti dei loro centri antiviolenza, dando così un assaggio di quanto «le donne - aggiunge Schiavo - sappiano essere solidali tra loro».

La delibera

Risoluto anche l’impegno di Regione, almeno stando alle parole dell’assessora all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi, che durante l’incontro camerale annuncia la nuova misura «Lombardia per le donne» a sostegno della maternità e per il ritorno nel mondo del lavoro dopo una assenza motivata da questioni di cura familiare.

La presentazione delle iniziative - © www.giornaledibrescia.it

«Le istituzioni si devono impegnare per dare alle donne tutti gli strumenti per scegliere» tira corto l’assessora che parla di un voucher da 400 euro spendibile per baby sitter e caregiven nell’ambito del primo anno di rientro lavorativo. Una misura, precisa, che si affianca ai nidi gratis, alla certificazione della parità di genere e ad altre ma che ne condivide l’obiettivo: rendere le donne libere di scegliere e di manifestarsi in tutte le loro potenzialità.

«I dati mostrano che nei Paesi in cui l’occupazione femminile ha tassi superiori alla media, l’economia ne beneficia e lo stesso vale per i tassi di natalità», rincara la dose il presidente dell’istituto camerale bresciano, Roberto Saccone, che appunto annuncia: «Come Camera di Commercio stiamo sviluppando alcuni progetti mirati a fornire supporto alle famiglie nella cura dei figli».