La Fazi certifica un’agricoltura pronta ad investire sul futuro

Alla fiera che si è chiusa a Montichiari sono stati centrali i temi dell’aumento dei costi e della volatilità del mercato

Valerio Pozzi 25 ottobre 2026 2 ' di lettura

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