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Mattoni e talento, due giovani bresciani campioni italiani d’arte muraria

Massimo Bresciani e Matteo Poli hanno conquistato il primo posto per Eseb, l’Ente sistema edilizia Brescia, alla finale di Ediltrophy 2026
Massimo Bresciani e Matteo Poli
Massimo Bresciani e Matteo Poli

Massimo Bresciani e Matteo Poli sono i campioni nazionali di arte muraria nella categoria Junior. I due hanno conquistato il primo posto per Eseb, l’Ente sistema edilizia Brescia, alla finale di Ediltrophy 2026, la competizione promossa da Formedil Italia e conclusasi al Saie di Bologna.

La gara

La gara mette alla prova le capacità tecniche e manuali di chi si forma nel settore delle costruzioni. A fare la differenza sono la precisione nell’esecuzione, l’abilità nella lavorazione e l’attenzione ai dettagli, insieme al rispetto delle regole di sicurezza.

Per Eseb il risultato rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto nella formazione professionale, che coinvolge studenti e studentesse e personale docente. L’obiettivo è trasmettere competenze tecniche e operative necessarie per realizzare opere a regola d’arte, con particolare attenzione alla qualità e all’affidabilità del lavoro. La vittoria del 2026 si aggiunge ai risultati ottenuti dall’ente bresciano nelle precedenti edizioni di Ediltrophy, a cui Eseb partecipa fin dal 2008.

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