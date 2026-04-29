Dl lavoro: arrivano salario giusto e bonus per donne, giovani e sud
Il Governo vara il dl Lavoro: Meloni rilancia il patto con sindacati-imprese. Tutele ai rider e rinnovi contrattuali, oltre agli incentivi per chi «non sottopaga»
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