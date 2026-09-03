Non solo dipendenti: acquisteresti azioni dell’azienda in cui lavori?

Da dipendenti a soci: il caso A2A rilancia il tema della partecipazione dei lavoratori al capitale della realtà nella quale sono occupati. E tu, investiresti nel suo futuro? Dicci cosa faresti

03 settembre 2026 1 ' di lettura

Lavoratori in un'azienda manifatturiera Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti dipendenti azionistiazionariato popolare Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...