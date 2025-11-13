Giornale di Brescia
Zangrillo: «Stop al rinnovo della carta d’identità per gli over 70»

Nei prossimi giorni in Parlamento arriverà nuovo decreto semplificazioni che prevederà anche questa novità, ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione
Un'anagrafe decentrata del Comune di Brescia - Foto Comune di Brescia
Nei prossimi giorni «arriverà in Parlamento un nuovo decreto semplificazioni, che prevede tra l’altro l’abolizione del rinnovo della carta d'identità per gli over 70, con l'obiettivo di rendere più semplice la vita ai cittadini».

L’annuncio è arrivato ieri, mercoledì 12 novembre, da parte del ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenuto a «Next Economy» su Giornale Radio. I dettagli non sono ancora stati resi noti.

Sempre in questi giorni anche a Brescia si sta compiendo un altro passo verso la semplificazione burocratica, ovvero la possibilità di richiedere il passaporto all’ufficio postale (invece che in Questura) nei Comuni con meno di 15mila abitanti.

