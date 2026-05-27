Data center, tensione in Regione e allarme nel mondo agricolo

Dialettica

«La Lombardia – spiega l’assessore agli Enti locali, Montagna e Risorse energetiche, Massimo Sertori – è uno dei principali poli europei per l’insediamento dei data center. Tuttavia, sino ad ora, questo sviluppo è avvenuto in assenza di una disciplina organica e di una visione unitaria. Con questa legge intendiamo colmare tale vuoto, offrendo regole certe, procedure omogenee e un quadro di riferimento stabile per gli investimenti. Vengono poi affrontate con serietà le principali criticità del settore – aggiunge Sertori –, in primis il consumo energetico e l’impatto sulle reti. La Regione eserciterà pienamente il proprio ruolo di monitoraggio e coordinamento, pur nella consapevolezza che la pianificazione delle grandi infrastrutture elettriche appartiene alla competenza nazionale».

Per Giorgio Maione, assessore all’Ambiente e clima, «è un risultato fondamentale: abbiamo lavorato per individuare un equilibrio virtuoso tra esigenze di crescita tecnologica e tutela dell’ambiente, dimostrando che il progresso non solo è possibile, ma può diventare un driver per la competitività. La Lombardia si dota di standard all’avanguardia, garantendo che lo sviluppo infrastrutturale sia sempre accompagnato da una visione attenta alla sostenibilità e al benessere del nostro territorio».

Leggi anche Gruppo Lazzari investe un miliardo nei data center con Green Arrow

Sul fronte opposto, a evidenziare limiti e criticità della norma è il vicepresidente del Consiglio regionale, Emilio Del Bono (Pd): «Le finalità sono condivisibili ma gli strumenti messi in campo per orientare il mercato sono debolissimi. Il nodo centrale è l’assenza di una reale pianificazione regionale, al contrario di quanto sta succedendo in Irlanda, Spagna e Germania». Per l’ex sindaco di Brescia non si tratta di essere contro gli investimenti o contro l’innovazione tecnologica, ma ricordare che «la tecnologia deve essere al servizio delle persone e del territorio. Secondo i dati del Politecnico, la domanda energetica complessiva dei data center previsti in Lombardia equivarrebbe al consumo di suolo pari alla grandezza della città di Bergamo. È evidente che il tema non può essere affrontato senza una strategia complessiva».

La consigliera regionale dem Miriam Cominelli rimarca come «si continuino ad affrontare separatamente questioni che sono strettamente connesse: data center, aree idonee, rete elettrica, pianificazione territoriale. Servirebbe una visione sistemica e obiettivi chiari». Proprio per aprire un confronto il Pd ha chiesto un Consiglio regionale straordinario, che si terrà il 4 giugno.

Leggi anche Una dorsale firmata Intred per il data center di Milano Mil03

Le associazioni

Variegate le reazioni delle associazioni. Confcommercio Lombardia, col vicepresidente vicario Carlo Massoletti, accoglie «con favore» la decisione del Pirellone: «Importante l’attenzione rivolta ai Distretti del Commercio lombardi, strumento strategico di innovazione urbana, attrattività e sviluppo economico locale ed auspichiamo che le misure compensative previste siano declinate sui temi delle smart city, dell’intelligenza artificiale, della formazione e dell’educazione delle Mpmi all’utilizzo delle nuove tecnologie».

Lancia invece un allarme Cia Agricoltori italiani Lombardia: «La legge non affronta fino in fondo il nodo centrale: la tutela reale del suolo agricolo – dichiara il presidente Paolo Maccazzola –. Parlare di priorità alle aree dismesse non basta se poi non esiste un vincolo chiaro che impedisca nuove trasformazioni delle campagne lombarde. E resta il problema delle infrastrutture collegate, che consumano quantità enormi di energia e un inevitabile hanno un impatto sul territorio».

L’organizzazione agricola chiede inoltre chiarezza sul tema dei costi energetici e infrastrutturali legati allo sviluppo del settore. Per Cia Lombardia è necessario «aprire una riflessione più ampia sull’effettiva utilità pubblica di interventi energetici destinati principalmente a sostenere attività private altamente energivore».