Controlli ambientali, Arpa Lombardia forma le imprese bresciane

Conoscere meglio le autorizzazioni ambientali per prevenire irregolarità e sanzioni. È l’obiettivo del corso organizzato questa mattina nella sede di Confindustria Brescia da Arpa Lombardia, in collaborazione con Confindustria Lombardia e Confindustria Brescia, dedicato alle aziende soggette ad Autorizzazione integrata ambientale (Aia).
In Lombardia gli impianti interessati sono oltre 1.800. «Una piena conoscenza degli obblighi autorizzativi rappresenta un vantaggio concreto non solo per l’ambiente, ma per le imprese stesse», ha sottolineato il direttore generale di Arpa Lombardia, Fabio Cambielli. Il 55% delle sanzioni, ha spiegato, è riconducibile al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, in alcuni casi non sufficientemente conosciute dalle aziende.
Il corso ha illustrato come prepararsi ai controlli ordinari programmati dell’Agenzia: dai sopralluoghi ai campionamenti, dalle misurazioni alle verifiche visive, fino ai possibili esiti delle ispezioni e alle criticità più frequenti. A guidare gli approfondimenti sono stati i tecnici di Arpa Francesca Rota, Francesco Toja ed Elena Noce. L’iniziativa punta a mettere l’esperienza maturata sul campo a disposizione delle imprese, favorendo il rispetto delle norme e la diffusione di buone pratiche. Accanto ai controlli, ha ribadito Cambielli, è fondamentale investire nella prevenzione e nella formazione.