Giornale di Brescia
Abbonati
Economia
Economia

Controlli ambientali, Arpa Lombardia forma le imprese bresciane

Incontro nella sede di Confindustria Brescia col direttore generale dell’Agenzia Cambielli: «Il 55% delle sanzioni riconducibile al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni»
L'incontro in Confindustria Brescia
L'incontro in Confindustria Brescia

Conoscere meglio le autorizzazioni ambientali per prevenire irregolarità e sanzioni. È l’obiettivo del corso organizzato questa mattina nella sede di Confindustria Brescia da Arpa Lombardia, in collaborazione con Confindustria Lombardia e Confindustria Brescia, dedicato alle aziende soggette ad Autorizzazione integrata ambientale (Aia).

In Lombardia gli impianti interessati sono oltre 1.800. «Una piena conoscenza degli obblighi autorizzativi rappresenta un vantaggio concreto non solo per l’ambiente, ma per le imprese stesse», ha sottolineato il direttore generale di Arpa Lombardia, Fabio Cambielli. Il 55% delle sanzioni, ha spiegato, è riconducibile al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, in alcuni casi non sufficientemente conosciute dalle aziende.

Il corso ha illustrato come prepararsi ai controlli ordinari programmati dell’Agenzia: dai sopralluoghi ai campionamenti, dalle misurazioni alle verifiche visive, fino ai possibili esiti delle ispezioni e alle criticità più frequenti. A guidare gli approfondimenti sono stati i tecnici di Arpa Francesca Rota, Francesco Toja ed Elena Noce. L’iniziativa punta a mettere l’esperienza maturata sul campo a disposizione delle imprese, favorendo il rispetto delle norme e la diffusione di buone pratiche. Accanto ai controlli, ha ribadito Cambielli, è fondamentale investire nella prevenzione e nella formazione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
autorizzazioni ambientaliArpa LombardiaConfindustria Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...