Confagricoltura Brescia, Oscar Scalmana è il nuovo presidente

Oscar Scalmana sarà il presidente di Confagricoltura Brescia fino al termine del 2027. Lo ha deliberato all'unanimità il consiglio dell'organizzazione di via Creta, a poco più di un mese dalle dimissioni di Giovanni Garbelli, che aveva già costretto i vertici dell'Unione agricoltori provinciale a nominare, seppure per un periodo transitorio, un «vicario» alla guida dell'ente.

Fin da allora, comunque, il nome di Scalmana (vicepresidente negli ultimi due mandati) aveva raccolto massimo consenso in Confagricoltura Brescia e ieri sera se ne è avuta conferma. «Ad affiancarlo ci sarà una squadra consolidata e rappresentativa delle diverse anime dell'organizzazione - riporta una nota -, a iniziare da Gianluigi Vimercati, confermato nel ruolo di vicepresidente». A lui si uniranno, con la medesima carica Ivan Valtulini e Savio Biloni. La giunta e il consiglio dell’organizzazione restano quelli già in carica, così come i nuovi uomini di vertice sino alla fine del 2027.