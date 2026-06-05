Confagricoltura Brescia, Oscar Scalmana è il nuovo presidente

Oscar Scalmana sarà il presidente di Confagricoltura Brescia fino al termine del 2027. Lo ha deliberato all'unanimità il consiglio dell'organizzazione di via Creta, a poco più di un mese dalle dimissioni di Giovanni Garbelli, che aveva già costretto i vertici dell'Unione agricoltori provinciale a nominare, seppure per un periodo transitorio, un «vicario» alla guida dell'ente.
Fin da allora, comunque, il nome di Scalmana (vicepresidente negli ultimi due mandati) aveva raccolto massimo consenso in Confagricoltura Brescia e ieri sera se ne è avuta conferma. «Ad affiancarlo ci sarà una squadra consolidata e rappresentativa delle diverse anime dell'organizzazione - riporta una nota -, a iniziare da Gianluigi Vimercati, confermato nel ruolo di vicepresidente». A lui si uniranno, con la medesima carica Ivan Valtulini e Savio Biloni. La giunta e il consiglio dell’organizzazione restano quelli già in carica, così come i nuovi uomini di vertice sino alla fine del 2027.
«Ringrazio il consiglio per la fiducia unanime – è stato il commento a caldo di Oscar Scalmana –. Assumo questo incarico con responsabilità, spirito di servizio e, lasciatemelo dire, anche con un pizzico di sano orgoglio. Sono consapevole del valore che Confagricoltura Brescia rappresenta per le imprese agricole del nostro territorio e per l’intero sistema economico bresciano. Il nostro obiettivo sarà quello di sempre, senza nessuna esitazione: lavorare ascoltando le esigenze degli associati, con tanta innovazione, rafforzando il ruolo dell’agricoltura bresciana nei tavoli decisionali e puntando decisamente alla redditività delle aziende socie».
Dagli uffici di via Creta, sede di Confagricoltura, rimarcano che la nuova presidenza «si pone nel segno della continuità, ma anche del rinnovamento, con l’intento di consolidare il lavoro svolto finora e di dare ulteriore impulso all’azione sindacale dell’organizzazione, a tutela delle imprese agricole e del ruolo centrale che il settore primario riveste nell’economia bresciana».