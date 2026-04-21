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Confagricoltura Brescia, si è dimesso il presidente Garbelli

Erminio Bissolotti
L’agricoltore ha deciso di interrompere dopo meno di un anno il terzo mandato al vertice dell’associazione. La sua scelta verrà discussa con il Consiglio direttivo
Il presidente Giovanni Garbelli ha rassegnato le dimissioni - © www.giornaledibrescia.it
Il presidente Giovanni Garbelli ha rassegnato le dimissioni - © www.giornaledibrescia.it
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A meno di un anno dall’inizio del suo terzo mandato al vertice di Confagricoltura Brescia, il presidente Giovanni Garbelli rassegna le dimissioni. Una scelta che ha colto di sorpresa molti addetti ai lavori e che verrà discussa domani nel corso del Consiglio direttivo convocato da tempo rispetto a questa novità.

«Mi creda – racconta Garbelli – è una decisione che ho preso in serenità, condividendola innanzitutto con i miei due vicepresidenti e consapevole di aver già raggiunto i principali obiettivi che erano stati posti alla base del mio terzo mandato, a giugno dello scorso anno». L’imprenditore bresciano esclude pressioni o gravi punti di rottura con i vertici nazionali di Confagricoltura. «Se ora mi facesse una videochiamata constaterebbe che indosso la felpa della nostra associazione – rivela Garbelli –: rimarrò a disposizione di Confagricoltura Brescia, tant’è che lo ribadirò anche domani nel corso del Consiglio direttivo. Sono convinto che nessuno di noi sia insostituibile e che in una fase delicata come quella attuale, Confagricoltura debba continuare a sostenere le imprese nel loro percorso di crescita».

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