Come funziona Btp Italia Sì, il nuovo titolo acquistabile da oggi

Da oggi, lunedì 15 giugno, sono acquistabili i nuovi titoli di stato Btp Italia Sì, indicizzati all’inflazione italiana. Saranno in vendita fino al 19 giugno alle 13, salvo chiusura anticipata. Il rendimento annuo minimo del titolo, presentato come «uno strumento pensato per offrire una tutela rispetto all'andamento dei prezzi», è dell’1,6%, da sommare al tasso di inflazione (al momento del 3,1% in Italia). Vediamo come funziona il nuovo buono del Tesoro e quali rendimenti garantisce.
Cosa sono i Btp
Il nuovo titolo di Stato è un «buono del tesoro poliennale»: un titolo di Stato italiano a medio-lungo termine, emesso da Ministero dell’economia e delle finanze, con una cedola fissa pagata ogni sei mesi. I titoli di Stato sono obbligazioni: di fatto, sono un prestito che il cittadino dà allo Stato, grazie al quale quest’ultimo può finanziare il deficit pubblico. I titoli di Stato variano a seconda della loro scadenza, della presenza o meno di pagamenti periodici (le cedole) e del tipo di tasso, che può essere fisso o variabile. E, soprattutto, hanno un rendimento: il guadagno, espresso come tasso percentuale, che chi vi investe riceve annualmente dallo Stato, pagato appunto in cedole annuali.
I titoli di Stato più diffusi sono due, i Bot e i Btp. I Buoni ordinari del tesoro (Bot) sono a breve scadenza (3,6 o 12 mesi) e non danno diritto a pagamenti di cedole periodici, ma solo a un rimborso alla scadenza, il valore nominale. I Btp, invece, come quello appena emesso da Mef, sono titoli a media-lunga scadenza: dai due mesi ai 50 anni. Come spiega la Banca d’Italia, questo tipo di titoli di Stato dà diritto a ricevere ogni sei mesi cedole dello stesso importo, perché «ciascuna è calcolata come percentuale fissa del valore nominale». Valore nominale che viene restituito alla scadenza dell’investimento.
Il Btp Italia Sì
Il Btp Italia Sì, emesso a partire da oggi, ha validità di cinque anni, fino al 23 giugno 2031. La caratteristica del nuovo titolo di Stato è di essere indicizzato all’inflazione italiana, che oggi è di oltre il 3%: significa che il valore delle cedole verrà calcolato aggiungendo al tasso minimo (dell’1,6%), il tasso di inflazione nazionale (Indice Foi, senza tabacchi - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi) del periodo di riferimento. Se quindi, per esempio, l’inflazione calcolata dall’Indice Foi fosse del 2%, le cedole semestrali sarebbero dell’1,8%: una percentuale che si otterrebbe sommando l’inflazione al tasso annuo minimo di 1,6%, arrivando al 3,64 annuo da dividere nei due semestri.
Gli interessi del Btp Italia Sì cominceranno a maturare dal 23 giugno: le prime cedole saranno invece corrisposte il 26 dicembre 2026. Per chi investe nel nuovo buono del Tesoro, è previsto anche un premio finale extra dello 0,6% sul capitale sottoscritto, solo se si acquista il titolo nei giorni di emissione e lo si detiene fino a scadenza. Come si legge sul sito del Mef, «al termine del collocamento il tasso minimo garantito potrà essere confermato o rivisto al rialzo, in base alle condizioni di mercato». Al Btp Italia Sì viene poi applicata la stessa tassazione degli altri titoli di Stato, al 12,5%.
Come acquistarlo
Btp Italia Sì, riservato ai «risparmiatori individuali e affini», può essere acquistato agli sportelli, in banca o all’ufficio postale, oppure online con il proprio home-banking, con funzione di trading abilitata. Al momento dell’acquisto, il titolo è identificabile con il suo codice Isin: IT0005713539. L'emissione avrà luogo sul Mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato della Borsa Italiana attraverso Intesa Sanpaolo e UniCredit – i «dealer» dell'operazione – e Banca Monte dei Paschi di Siena e Banco Bpm – Codealer.
Il buono del Tesoro viene acquistato alla pari (100) per importi a partire dal lotto minimo di 1000 euro durante i giorni del collocamento. Sarà possibile cederlo, interamente o in parte, prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato, sempre per lotti minimi da mille euro nominali.