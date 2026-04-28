Cina, stop all’acquisizione di Manus da parte di Meta

I due dirigenti operano abitualmente da Singapore, dove la società ha sede. Meta ha dichiarato all’Afp che «la transazione era pienamente conforme alle leggi applicabili» e di attendersi «una risoluzione appropriata». L’intesa, annunciata a dicembre, puntava a integrare nei prodotti del gruppo un agente avanzato di intelligenza artificiale, ampliandone le funzionalità per utenti e imprese. Manus, sviluppata dalla società Butterfly Effect, consente tra l’altro di analizzare curriculum e generare strumenti di analisi finanziaria. Già al momento dell’annuncio, diversi osservatori avevano segnalato il rischio di un intervento dei regolatori.

Leggi anche Tra Europa, Usa e Cina guerra su chip e Intelligenza artificiale

«È l’ultimo passo di una traiettoria restrittiva», ha spiegato all’Afp Chong Ja Ian della National University of Singapore, sottolineando come Stati Uniti e Cina stiano separando i rispettivi ecosistemi tecnologici. Dello stesso avviso Dylan Loh della Nanyang Technological University, secondo cui Pechino punta a evitare la fuga di dati, capitali e competenze nei settori strategici come l’AI. Per gli esperti, insomma, il segnale è chiaro: il controllo sulle tecnologie emergenti è destinato a rafforzarsi.