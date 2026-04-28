Cina, stop all’acquisizione di Manus da parte di Meta

La Cina blocca Meta sull’intelligenza artificiale e ferma l’acquisizione di Manus, in un nuovo segnale delle tensioni tecnologiche e sull’intelligenza artificiale tra Pechino e Washington. Il veto è stato imposto dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc), che ha vietato l’investimento straniero e chiesto alle parti di ritirare l’operazione, stimata in oltre 2 miliardi di dollari.
Tensioni tecnologiche
Il provvedimento segue una revisione regolatoria e le indiscrezioni delle scorse settimane su controlli stringenti da parte delle autorità cinesi. Secondo il Financial Times, due co-fondatori, il ceo Xiao Hong e il chief scientist Ji Yichao, sarebbero stati convocati a Pechino e temporaneamente impossibilitati a lasciare il Paese durante l'esame dell'accordo.
I due dirigenti operano abitualmente da Singapore, dove la società ha sede. Meta ha dichiarato all’Afp che «la transazione era pienamente conforme alle leggi applicabili» e di attendersi «una risoluzione appropriata». L’intesa, annunciata a dicembre, puntava a integrare nei prodotti del gruppo un agente avanzato di intelligenza artificiale, ampliandone le funzionalità per utenti e imprese. Manus, sviluppata dalla società Butterfly Effect, consente tra l’altro di analizzare curriculum e generare strumenti di analisi finanziaria. Già al momento dell’annuncio, diversi osservatori avevano segnalato il rischio di un intervento dei regolatori.
«È l’ultimo passo di una traiettoria restrittiva», ha spiegato all’Afp Chong Ja Ian della National University of Singapore, sottolineando come Stati Uniti e Cina stiano separando i rispettivi ecosistemi tecnologici. Dello stesso avviso Dylan Loh della Nanyang Technological University, secondo cui Pechino punta a evitare la fuga di dati, capitali e competenze nei settori strategici come l’AI. Per gli esperti, insomma, il segnale è chiaro: il controllo sulle tecnologie emergenti è destinato a rafforzarsi.