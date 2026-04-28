Giornale di Brescia
Abbonati
Economia
Economia

Cina, stop all’acquisizione di Manus da parte di Meta

Il provvedimento, emesso dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc), rappresenta un nuovo capitolo delle tensioni tecnologiche tra Cina e Stati Uniti
L'ecosistema Meta
L'ecosistema Meta

La Cina blocca Meta sull’intelligenza artificiale e ferma l’acquisizione di Manus, in un nuovo segnale delle tensioni tecnologiche e sull’intelligenza artificiale tra Pechino e Washington. Il veto è stato imposto dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc), che ha vietato l’investimento straniero e chiesto alle parti di ritirare l’operazione, stimata in oltre 2 miliardi di dollari.

Tensioni tecnologiche

Il provvedimento segue una revisione regolatoria e le indiscrezioni delle scorse settimane su controlli stringenti da parte delle autorità cinesi. Secondo il Financial Times, due co-fondatori, il ceo Xiao Hong e il chief scientist Ji Yichao, sarebbero stati convocati a Pechino e temporaneamente impossibilitati a lasciare il Paese durante l'esame dell'accordo.

I due dirigenti operano abitualmente da Singapore, dove la società ha sede. Meta ha dichiarato all’Afp che «la transazione era pienamente conforme alle leggi applicabili» e di attendersi «una risoluzione appropriata». L’intesa, annunciata a dicembre, puntava a integrare nei prodotti del gruppo un agente avanzato di intelligenza artificiale, ampliandone le funzionalità per utenti e imprese. Manus, sviluppata dalla società Butterfly Effect, consente tra l’altro di analizzare curriculum e generare strumenti di analisi finanziaria. Già al momento dell’annuncio, diversi osservatori avevano segnalato il rischio di un intervento dei regolatori.

«È l’ultimo passo di una traiettoria restrittiva», ha spiegato all’Afp Chong Ja Ian della National University of Singapore, sottolineando come Stati Uniti e Cina stiano separando i rispettivi ecosistemi tecnologici. Dello stesso avviso Dylan Loh della Nanyang Technological University, secondo cui Pechino punta a evitare la fuga di dati, capitali e competenze nei settori strategici come l’AI. Per gli esperti, insomma, il segnale è chiaro: il controllo sulle tecnologie emergenti è destinato a rafforzarsi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ManusMetaIntelligenza artificiale
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...