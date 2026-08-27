Casa, bollette e trasporti si mangiano il 42% del reddito delle famiglie

Le spese obbligate, quelle di cui le famiglie non possono fare a meno e che non possono comprimere più di tanto, come casa, bollette, sanità, trasporti e assicurazioni, assorbono quasi la metà dei consumi familiari complessivi: circa il 42% con un aumento di poco meno di 5 punti percentuali rispetto al 1995 quando erano al 37%. È quanto emerge da un’analisi di Confcommercio, in cui si sottolinea che all’opposto, tra le spese libere, è in lieve aumento la quota destinata ai servizi (+2,9 punti), mentre risulta in contrazione quella per i beni (-7,6 punti).
Le voci
Le spese per l’abitazione si confermano la voce di costo maggiore con 5.335 euro pro capite (+72 euro rispetto al 2025) sul totale delle spese obbligate (pari a 9.693 euro); seguono assicurazioni e carburanti (2.310 euro) e l’energia (1.829 euro); quest’ultima è, comunque, la componente che, pur mantenendo un’incidenza elevata sui bilanci familiari, dal 1995 ad oggi ha registrato la riduzione più significativa (-1.231 euro).
Riduzione dei consumi
Si tratta di una conseguenza della riduzione dei consumi attuata dalle famiglie per rispondere all’aumento dei prezzi, spiega Confcommercio, ma anche e soprattutto, dei progressi della tecnologia (basti pensare agli elettrodomestici) che hanno favorito il risparmio energetico. L’analisi evidenzia quindi la diversa dinamica dei prezzi: dal 1995 ad oggi, l’indice relativo alle spese obbligate è cresciuto del 140%, quasi due volte e mezzo rispetto a quello dei beni commercializzabili (+57%) e una volta e mezzo rispetto ai servizi (+88,4%), con il picco toccato da energia, gas e carburanti i cui prezzi sono cresciuti in trent’anni del 211%.
«Interventi su fisco e tariffe»
Le famiglie hanno dimostrato una significativa capacità di tenuta, cercando di mantenere i livelli di consumo, rimodulando la composizione della spesa e contenendo soprattutto i beni più tradizionali. Ma «l’incidenza sui bilanci familiari delle spese obbligate rimane elevata, in particolare per carburanti e bollette a causa dei rincari energetici», sottolinea il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, che chiede di intervenire «su fisco e tariffe, eliminando le distorsioni che gravano sui costi fissi».
È anche vero però che dagli anni ’90 ad oggi si è spostato il confine tra spese obbligate e spese «voluttuarie». I prodotti tecnologici come smartphone, tablet, pc – ad esempio – sono progressivamente diventati anche strumenti necessari per il lavoro, lo studio e per la fruizione di servizi inclusi tra le spese obbligate (servizi bancari e finanziari, rapporti con la pubblica amministrazione).