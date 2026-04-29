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Caro vita: lo stipendio basta per arrivare a fine mese? Di’ la tua

Negli ultimi sei anni i redditi sono rimasti praticamente fermi, ma le spese sono aumentate. E ora, con la crisi in Medio Oriente, si profilano nuovi rincari
Il potere d'acquisto si è ridotto negli ultimi anni
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