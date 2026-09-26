Torna il Btp Valore, con duplice emissione: a ottobre il collocamento

Torna il Btp Valore e si sdoppia. Il secondo collocamento dell’anno, previsto a ottobre, avverrà con una duplice emissione: per la prima volta il Tesoro offrirà contemporaneamente il Btp Valore e il Btp Valore Insieme, due titoli diversi, entrambi destinati esclusivamente a famiglie e piccoli risparmiatori e con durata 5 anni, ma con piano cedolare differenziato.
Una mossa che arriva mentre debito e crescita italiani sono sotto la lente delle agenzie di rating: dopo Fitch ora tocca a Moody’s, che nel novembre scorso aveva alzato il giudizio a Baa2 portando l’outlook da positivo a stabile. Questa nuova emissione, la terza quest’anno (contando oltre al Btp Valore di marzo anche il Btp Italia Sì di giugno), rientra nel percorso avviato dal Ministero dell’economia guidato da Giancarlo Giorgetti per aumentare la percentuale di debito pubblico collocato presso le famiglie italiane.
Il quadro
Stando ai dati dell’ultima rilevazione della Banca d’Italia risalente ad aprile, la percentuale dei titoli di Stato detenuta dalle famiglie (quasi il 15%) è «leggermente» salita, così come quella in mano alle banche italiane (oltre il 15% circa), mentre è «aumentata ulteriormente» la quota detenuta dagli investitori stranieri, poco sopra il 30%.
In un momento di tassi in aumento si pone anche la necessità di «tenere sotto controllo il debito», come sottolineato recentemente da Giorgetti, per «avere la fiducia dei mercati e risparmiatori per collocarlo». Intanto il Btp Valore, arrivato alla sua ottava emissione, si prepara al debutto del doppio collocamento. Da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre (fino alle 13), salvo chiusura anticipata, verranno offerti contemporaneamente due Btp Valore diversi, che potranno essere acquistati sia alternativamente che congiuntamente.
Sotto la lente
Uno è il Btp Valore, con durata 5 anni e cedole pagate ogni tre mesi, crescenti nel tempo secondo un profilo che verrà reso noto prima dell’emissione; l’altro è il Btp Valore Insieme, sempre con durata 5 anni, ma con cedola unica corrisposta al risparmiatore alla data di scadenza del titolo.
Pur se diversi sul piano della frequenza dei pagamenti cedolari, i due titoli offriranno all'emissione rendimenti equivalenti dal punto di vista finanziario. I tassi cedolari minimi garantiti, insieme ai codici identificativi Isin, saranno comunicati dal Mef venerdì 16 ottobre.
Al termine del collocamento i tassi potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato. Come per le precedenti emissioni, i titoli potranno essere acquistati esclusivamente dai piccoli risparmiatori attraverso il proprio home banking, con un investimento minimo di 1.000 euro. È prevista la consueta tassazione agevolata per tutti i buoni del Tesoro al 12,5%, l’esenzione dalle imposte di successione, nonché l’esclusione dal calcolo Isee fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato.
Questa è l’ottava emissione della famiglia del Btp Valore, che raggruppa titoli di Stato dedicati esclusivamente ai risparmiatori individuali, persone fisiche o affini (i cosiddetti sottoscrittori retail) con durata variabile e cedole pagate periodicamente.
Un prodotto che negli anni ha dimostrato di essere particolarmente apprezzato dai risparmiatori: nelle sette emissioni che si sono succedute dal giugno 2023 al marzo scorso (contando anche il Btp Più del febbraio 2025), il Tesoro ha raccolto complessivamente oltre 112 miliardi. L’ultima emissione, con una durata di 6 anni e premio extra finale, ha raccolto 16,22 miliardi. Ma l’emissione con il bottino più alto è stata la terza, quella di fine febbraio 2024, con una raccolta record di 18,32 miliardi.