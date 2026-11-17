Il 2025 è stato un anno di stabilità per la filiera siderurgica nazionale, che ha interrotto il peggioramento rilevato negli anni precedenti. Il dato emerge dall’ultima analisi Bilanci d’acciaio 2026, lo studio di Siderweb che, con la collaborazione dei professori Claudio Teodori e Cristian Carini dell’Università di Brescia, e il sostegno di Bper Banca e Coface – ha indagato i risultati economico finanziari di 1.700 acciaierie di tutta Italia, tra produttori, primi trasformatori, centri di servizio e distributori.
I numeri
Con 174 imprese e un fatturato 2025 di 9 miliardi e 283 milioni di euro, la provincia di Brescia si conferma primo territorio d’acciaio del Paese, davanti a Mantova (4 miliardi e 910 milioni), Milano (4,467), Bergamo (4,424), Udine (4,154), Vicenza (4,029), Cremona (3,919), Padova (2,675), Torino (2,613) e Lecco (2,505). Gli altri numeri che confermano Brescia regina dell’acciaio nazionale sono un valore aggiunto di 1 miliardo e 112 milioni di euro, un Ebitda di 476 milioni, un risultato netto di 81 milioni, un totale attivo di 9 miliardi e 122 milioni, immobilizzazioni per 3 miliardi e 233 milioni, un patrimonio netto di 4 miliardi e 878 milioni, e mezzi di terzi per 4 miliardi e 244 milioni.
Confronto regionale
A livello regionale invece la Lombardia è di gran lunga il più grande produttore e lavoratore siderurgico con 727 imprese (su 1718) e un fatturato di 33 miliardi e 73 milioni di euro. La seconda regione, per capirci meglio, è il Veneto con 238 imprese e un fatturato di 10 miliardi e 438 milioni.
La stabilità produttiva del lavoro 2025 rispetto al 2024 deriva da un fatturato nazionale che ha raggiunto i 67 miliardi e mezzo contro i 70 miliardi dell’anno prima, con un calo del 3,8% che diventa del 4% per il gruppo delle imprese più grandi, in maggiore difficoltà rispetto alle piccole. Considerato il triennio analizzato, quindi 2023, 2024 e 2025, la riduzione media annua dei fatturati è stata del 6,3%, con un contestuale peggioramento di tutti i risultati economici sul 2023.
I trend
Come spiegato dal professor Teodori, dopo la breve introduzione dell’amministratore delegato di Siderweb Paolo Morandi, «Nel 2025 si è assistito a un ridimensionamento sia dei ricavi, scesi del 3,8%, sia del valore della produzione, che ha fatto -3,3%. L’utile è salito del 12,6%. L’incidenza del valore aggiunto sul fatturato, vale a dire la ricchezza creata direttamente dall’azienda rispetto al totale dei ricavi, si è mantenuta del 15%, e questo – ha sottolineato Teodori – è un fattore di competitività importante nel contesto internazionale».
Di fatto però – spiega – «L’Italia è il Paese europeo produttore di acciaio più in difficoltà e per giunta in tema di innovazione è classificato tra i moderati, colpa sia di investimenti pubblici modesti che di personale non valorizzato (pochi laureati)». Per gli investimenti, nel 2025 la parte di filiera esaminata (209 imprese più grandi) ha speso 1,83 miliardi, in aumento dell’1,4% su base annua, con un’incidenza pari al 4% dei ricavi. Quelli per ampliamenti ed espansioni però sono stati più contenuti rispetto a quelli di rinnovo e ammodernamento, a causa della prudenza indotta dal quadro internazionale.Brescia resta regina dell’acciaio: 9,3 miliardi di ricavi, 174 imprese
I riconoscimenti
La giornata di Bilanci d’acciaio 2026 ha riservato anche un premio alle sei aziende italiane con i migliori tassi di crescita e redditività. Tra le sei ben due sono bresciane: la Reco di Preseglie e la Olivini Giuseppe di Flero. La prima specializzata nella selezione e lavorazione di materiali ferrosi e non ferrosi, dall’iniziale raccolta ferro fino alla consegna al cliente, come acciaierie e fonderie in tutta Europa; la Olivini Giuseppe è tra i più completi distributori d'acciaio italiano dal pronto, è affiancato da Eridian srl, produttore di tondi forati, e da Kueryo Steel, distributore d'acciaio in Romania.