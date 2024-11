Brescia e la sua economia sul giornale francese Le Monde

«I legami con l’industria automobilistica tedesca sono stati a lungo il punto di forza di questa provincia del Nord Italia, ma oggi vengono vissuti come una debolezza».

L’inviato speciale di Le Monde a Brescia, Allan Kaval, si siede alla scrivania con alcuni rappresentanti del mondo industriale locale e scatta una fotografia della nostro sistema produttivo che molti operatori economici definiscono come «il diciassettesimo Land della Repubblica federale tedesca».

Il tour di Kaval a Brescia fa tappa Anche in Valtrompia, qui incontra il presidente di Confindustria Brescia Franco Gussalli Beretta, che ammette «Oggi, la nostra provincia è sull’orlo di una nuova crisi, dalle implicazioni simili a quelle degli anni Ottanta e Novanta».

E poi a Lonato, nel quartier generale del gruppo Feralpi, il giornalista francese disquisisce con il presidente Giuseppe Pasini, che riconosce le potenzialità del nostro tessuto produttivo, sviscera i nostri numeri dell’export e non nasconde le debolezze della locomotiva tedesca («La Germania che conoscevo non c’è più… Oggi, preferisco l’Italia») così come i timori dei nostri imprenditori: «Quando ci spostiamo in Nord Africa, ci troviamo a competere con turchi e cinesi, che sono più competitivi di noi per via dei costi dell’energia e delle materie prime».

«Le difficoltà tedesche sono strutturali, è necessaria una strategia di cambiamento immediato», ammette invece il bresciano Mario Gnutti, vice presidente della Carlo Gnutti di Maclodio, all’inviato di Le Monde. «Se in futuro non sarà più possibile lavorare in Europa – rilancia Marco Bonometti, patron della Omr – lavoreremo altrove». L’orizzonte, insomma, visto anche dalla prospettiva francese resta carico di incertezze per Brescia.

Con la sindaca

Venerdì scorso invece lo stesso Kaval aveva parlato di Brescia sotto un altro punto di vista, cioè quello sociale in relazione alla cittadinanza e al diritto di ottenerla per gli stranieri, allo Ius Scholae e all’inclusione. Per l’occasione si è incontrato con la sindaca di Brescia Laura Castelletti, la cui foto ha campeggiato tra le colonne del quotidiano transalpino.