Curarsi costa sempre di più, così come sostenere le spese legate alla casa e all’istruzione dei figli. Nel Bresciano i redditi crescono a un ritmo superiore alla media lombarda, ma l’aumento delle uscite rischia di erodere il potere d’acquisto delle famiglie, soprattutto di quelle economicamente più fragili. A documentarlo è il quarto rapporto OVeR, l’Osservatorio sulla vulnerabilità e la resilienza promosso dalle Acli Lombardia con l’Istituto per la ricerca sociale (Irs) e l’Associazione per la ricerca sociale (Ars).
Intitolato «Verso un welfare di lusso?», lo studio è stato presentato ieri all’Università Cattolica alla presenza di Giuseppe Imbrogno delle Acli Lombardia, dopo i saluti del direttore di sede Giuseppe Bonelli.
Il punto
La ricerca incrocia le dichiarazioni dei redditi dal 2019 al 2024 con un’indagine che ha coinvolto oltre 23mila cittadini lombardi. A livello provinciale la base di dati conta 71.026 contribuenti del Caf Acli. Il reddito medio dichiarato nel Bresciano è passato dai 22.604 euro del 2019 ai 25.865 del 2024, con un incremento del 14,4% a fronte del 12,5% lombardo. Brescia resta tuttavia al di sotto della media regionale, che sfiora i 28.650 euro.
Marcate le disuguaglianze economiche: il reddito equivalente medio del 20% più povero dei contribuenti bresciani si attesta a 6.240 euro, contro i 31.659 del 20% più ricco. Nella fascia economicamente più fragile emerge inoltre un significativo divario di genere, con 4.387 euro per le donne contro gli 11.013 degli uomini. Come illustrato da Giulia Assirelli, ricercatrice dell’Irs, al netto dell’inflazione il potere d’acquisto dei lavoratori è sostanzialmente fermo.
Sanità
«Ci allarma anche la crescita delle problematiche per quello che un tempo era il cosiddetto ceto medio» ha sottolineato Fabrizio Molteni, vicepresidente delle Acli bresciane. A pesare sui bilanci familiari sono soprattutto le spese sanitarie, dichiarate nel 2024 dal 77,3% dei contribuenti bresciani, contro il 66,5% del 2020. In quattro anni l’importo medio è lievitato del 30,3%, passando da 1.197 a 1.560 euro.
Ancora più accentuato l’incremento delle spese relative agli immobili (+56,2%), salite da 1.021 a 1.595 euro, mentre quelle per istruzione e sport sono passate da 829 a 1.002 euro. Per i contribuenti più poveri le uscite sanitarie assorbono il 14,3% del reddito, contro il 3,8% dei più abbienti. «Brescia è la prima provincia per utilizzo dei servizi sociali e per la formazione professionale» ha evidenziato Michele Dell’Aglio, direttore del Caf Acli Brescia. Dei servizi sociali usufruisce il 15,4% degli intervistati bresciani, contro l’11,8% della media lombarda. Segue Cremona con il 15,1%.
Dall’indagine illustrata da Daniela Mesini, ricercatrice dell’Irs, emerge che quasi otto intervistati su dieci in Lombardia segnalano difficoltà nell’accesso alle prestazioni sanitarie, mentre il 30,9% riferisce un peggioramento delle proprie condizioni economiche. Un intervistato su sei destina all’abitazione oltre metà del reddito e più di un terzo si prende cura di un familiare bisognoso di assistenza. Con l’86% degli intervistati contrario alla gestione privata dei servizi, il presidente delle Acli Lombardia Martino Troncatti ha rimarcato la necessità di ripensare il welfare coinvolgendo istituzioni e Terzo settore.
«La sfida è quella del dato, che ha un valore statistico ma dovrebbe avere anche un valore politico» ha osservato Stefania Romano, presidente delle Acli provinciali.