A Brescia cresce la spesa per beni durevoli: quinta in Italia

Brescia si conferma la seconda provincia della Lombardia per volume complessivo della spesa in beni durevoli. Con 1,86 miliardi di euro, la precede soltanto Milano. A dirlo è l’Osservatorio annuale dei consumi di Findomestic (Gruppo Bnp) in collaborazione con Prometeia, report giunto alla trentunesima edizione.

I consumi totali posizionano inoltre la nostra provincia al quinto posto nel ranking delle 107 province italiane. La variazione del +4,6% sul 2023, tra l’altro, è quinta fra le 12 provincie della regione e di poco superiore alla media nazionale del +4,5%. Ogni nucleo familiare ha speso mediamente 3.333 euro (+3,9%). Le risorse maggiori sono state impiegate nel comparto della mobilità con acquisti di auto nuove pari a 447 milioni di euro (+5,2%), di auto usate pari a 593 milioni (+12,3%, incremento superiore al dato nazionale) e di motocicli pari a 60 milioni (+7,9%). Sono in crescita anche i consumi di elettrodomestici: +2,3% rispetto al 2023 a 136 milioni di euro. In controtendenza tutti gli altri segmenti della casa.

Arretrano meno i mobili (-1,4%, 407 milioni) e l’information technology (-2,1%, 50 milioni), più decisamente la telefonia (il -3,2%, a 128 milioni, rappresenta la seconda flessione in Lombardia) e l’elettronica di consumo (-5,4%, 34 milioni).

La Lombardia

Con un incremento del 4,1%, sotto la media nazionale (+4,5%), la spesa in beni durevoli nel 2024 in Lombardia ha invece toccato 15 miliardi e 740 milioni, più del doppio rispetto alla seconda regione, il Lazio.

La spesa per famiglia in Lombardia è stata di 3.149 euro, quasi 500 euro in più rispetto alla media nazionale, quinta cifra più alta in Italia. Per crescita la Lombardia è 18esima in Italia (+3,4%), più lente sono solo Campania e Liguria (+3,4%).

A livello provinciale il primato spetta a Monza-Brianza che, con 3.690 euro per famiglia, occupa il quarto posto nella graduatoria di tutte le province italiane, preceduta solo da Modena, Biella e Trento. Milano si colloca invece appena sotto alla media regionale (con 3.389 euro), occupando il 32esimo posto nella classifica delle 107 province italiane. Il dato più basso si riscontra nella provincia di Sondrio: 2.920 euro di spesa per nucleo. Per quanto riguarda i consumi come detto Brescia segue Milano con 1 miliardo e 857 milioni di euro. Con variazioni fra il +6% e il +4,6% si posizionano nell’ordine Varese, Monza-Brianza, Cremona, Pavia e Brescia, a fronte di Milano con un aumento di spesa limitato al +2,9%.