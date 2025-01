Auto, Brescia spinge su ibride, Gpl e benzina: inchioda l’elettrico

Le immatricolazioni segnano un +6% sul 2023, ma rimangono di molto inferiori (-24%) al pre Covid

Il numero di auto immatricolate nel Bresciano nel 2024 è cresciuto del 6% rispetto al 2023

In Europa il mercato dell’auto rimane stagnante. Troppe incognite lo stanno condizionando: dai prezzi delle quattro ruote green ai costi e alle modalità di mantenimento delle stesse. Insomma, i motori a emissioni zero che l’Unione europea vorrebbe adottare tra una decina d’anni non sembrano capaci di rimpiazzare del tutto il parco auto attualmente in circolazione. Nei primi undici mesi dello scorso anno, le immatricolazioni Ue sono cresciute dello 0,6%, ma rispetto allo stesso periodo pre Covid