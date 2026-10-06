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Bialetti e Cassa Padana tra i primi 100 migliori luoghi di lavoro d’Italia

Le due realtà bresciane, la prima con sede a Coccaglio, la seconda a Leno, figurano al 12simo e all’85simo posto nella classifica Italy’s Best Employers 2027. Per la banca di credito cooperativo un salto di 350 posizioni dallo scorso anno
Marco Papetti

Marco Papetti

Giornalista

Un moka Bialetti, a sinistra, e il quartier generale di Cassa Padana a Leno, a destra
Un moka Bialetti, a sinistra, e il quartier generale di Cassa Padana a Leno, a destra

Due aziende bresciane tra i cento migliori di lavoro in Italia: sono Bialetti, che ha sede a Coccaglio (ma di proprietà del fondo cinese Nuo Capital), e Cassa Padana, di Leno, posizionatesi rispettivamente al 12simo e all’85simo posto nella classifica Italy’s Best Employers 2026, redatta da Statista con un sondaggio tra i dipendenti di 450 aziende italiane. In particolare, la banca di credito cooperativo spicca un balzo verso l’alto notevole: nella classifica dell’anno scorso si era posizionata infatti 435sima, ora è salita di 350 «gradini». 

I numeri

I dati sono stati pubblicati oggi sul sito del Corriere della Sera. I migliori datori di lavoro in Italia sono stati selezionati con un sondaggio condotto su un campione di lavoratori tra le aziende con almeno 250 dipendentiA ogni dipendente è stato chiesto per quale azienda o istituzione lavoravano e il punteggio finale (in una scala da uno a dieci) si è basato su due tipi di valutazioni: la disponibilità dei dipendenti a raccomandare il proprio datore di lavoro e la disponibilità a raccomandare altri datori di lavoro del settore in cui lavorano

Le 450 aziende che hanno ricevuto il punteggio totale più alto sono state premiate col titolo di «Italy’s Best Employers 2027».

I primi 10 luoghi di lavoro

Come l’anno scorso, al primo posto si è confermata Lavazza (con il punteggio massimo di 10), seguita da De Cecco e Fineco Bank. Seguono, tra le prime dieci: Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori, Gabetti, l’Accademia Delle Belle Arti di Napoli, la Banca d'Italia, Roche, Thales Alenia Space e Google. 

Bialetti

Bialetti, al 12simo posto, si è aggiudicata un voto di 9,42. 

Cassa Padana

Per Cassa Padana, il voto è di 8,81. «Essere presenti in questa classifica ci fa piacere, soprattutto perché nasce dalle valutazioni delle persone. Lo consideriamo una conferma rispetto ad un percorso sul quale stiamo investendo da tempo – commenta il direttore Generale Andrea Lusenti –. La qualità di un’organizzazione dipende anche dalla capacità di creare un ambiente in cui le persone possano crescere, sviluppare competenze, assumere responsabilità e affrontare con consapevolezza i cambiamenti».

Per questo, aggiunge, «negli ultimi anni abbiamo sviluppato percorsi di formazione e sviluppo professionale, fino alla nascita di Cassa Padana Academy, insieme alle iniziative dedicate al benessere e alla conciliazione tra vita e lavoro. In questa direzione va anche l’ottenimento della Certificazione per la Parità di genere Uni/PdR 125:2022, che riconosce l’impegno nel promuovere pari opportunità, valorizzare le persone e costruire un ambiente di lavoro inclusivo. È un approccio che cerchiamo di portare anche nel rapporto con le imprese del territorio: investire nelle persone, nelle nuove generazioni e nelle competenze significa sostenere le organizzazioni nella capacità di innovare, attrarre professionalità e rimanere solide e competitive nel tempo».

Le altre aziende bresciane

Tra le realtà bresciane in classifica, dopo Bialetti e Cassa Padana, segue Afis – G. Clerici, alla posizione numero 119. Rispetto allo scorso anno cala A2A: nel 2025 si era classificata 43sima, quest’anno è 143sima. Ci sono poi l’azienda di Erbusco Sme.Up, al 145simo posto, e il gruppo Feralpi, al 174simo. Ambrosi è al 230simo posto, Brawo alla posizione numero 252, Alfa Acciai è al 329simo posto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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