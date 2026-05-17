Cassa Padana, nuovo Cda: «Rafforziamo il legame con le comunità»

Fedele al suo motto, «Molto più che una banca», Cassa Padana ha celebrato ieri pomeriggio al teatro Clerici, in città, la sua annuale assemblea. Assise che hanno promosso i dati di bilancio relativi all’esercizio dello scorso anno e, al contempo, si è provveduto al rinnovo delle cariche sociali (Consiglio di amministrazione, collegio sindacale e collegio dei probiviri), che guideranno l’istituto di credito per il prossimo triennio.

Una sola la lista che si è presentata, in continuità con il management attuale; nei prossimi giorni verranno stabilite le deleghe e i ruoli. Il nuovo Consiglio di amministrazione è comunque composto da Romano Bettinsoli, Maria Paola Cattani, Mirko Cominini, Valerio Costa, Caterina Muzzi, Angelo Rivaroli, Monica Rossolini, Giancarlo Voltini e Stefano Zane. Il neo Collegio sindacale sarà guidato da Teresa Federici (presidente) con al suo fianco Alice Mangiavini (membro effettivo), Gianbattista Quaranta (membro effettivo), Irmano Ambrogio (membro supplente) e Severino Gritti (membro supplente).

I numeri

Il 2025 – proclamato dalle Nazioni Unite «Anno internazionale delle cooperative» con il tema «Le cooperative costruiscono un mondo migliore» – ha visto il gruppo bancario lenese, affiliato al Gruppo Cassa centrale banca, spegnere le cinquanta candeline dalla nascita della Cassa rurale e artigiana della Bassa bresciana, costituita nel 1975 dall’unione delle banche di Leno, Gambara, Pescarolo e Seniga.

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L’anno si è chiuso con un utile pari a 16 milioni e 558mila euro. Le masse amministrate per conto della clientela, costituite da raccolta diretta, raccolta indiretta e risparmio gestito, ammontano a 4 miliardi e 334 milioni di euro, con un incremento di 256 milioni e 267mila euro rispetto all’anno precedente, pari al 6,28 per cento. Il patrimonio netto sale a 167 milioni e 672 mila euro, rafforzando ulteriormente la struttura della banca.

La dinamica della raccolta evidenzia un’evoluzione positiva e una crescente fiducia da parte delle persone socie e clienti. La raccolta diretta si attesta a 2 miliardi e 576 milioni di euro, mentre la raccolta indiretta raggiunge 1 miliardo e 758 milioni di euro, con una crescita del 16,32%. In aumento sia il risparmio gestito sia il risparmio amministrato. Anche sul fronte della qualità del credito il 2025 conferma un andamento positivo: gli altri crediti deteriorati netti in rapporto ai crediti netti verso clientela scendono all’1,10 % (dall’1,94 %) mentre le sofferenze nette si attestano allo 0,28%.

Territorialità

Come ha sottolineato il presidente Romano Bettinsoli nella sua relazione «i dati sono la testimonianza di una relazione sempre più orientata all’ascolto, alla consulenza e all’accompagnamento delle persone nelle scelte di tutela e valorizzazione del risparmio. È il segno di una gestione attenta, prudente e responsabile, capace di stare accanto a persone, famiglie e imprese mantenendo elevata la qualità degli attivi. Un approccio che si intende continuare anche nel presente anno».

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E sul tasto della prossimità al territorio e alla clientela ha insistito il direttore generale Andrea Lusenti: «Oltre che all’ampliamento della rete di filiali, che ora, con l’apertura di quella di Iseo, sono 61 distribuite in nove province, anche nel 2025 Cassa Padana ha continuato a investire sull’ampliamento della base sociale e sul rafforzamento del legame con le comunità in cui opera».

Lo scorso anno la banca ha erogato quasi 650mila euro di contributi liberali a favore di 200 realtà attive in campo socioassistenziale, formativo, di ricerca, nel volontariato e nella tutela del territorio. A questi si sono aggiunti circa 120mila euro in sponsorizzazioni che hanno cofinanziato i progetti di oltre 50 enti impegnati in ambito sportivo, culturale-formativo e nella promozione territoriale. Da ultimo il sostegno all’Hub della Conoscenza, incubatore di idee e progetti per lo sviluppo del territorio.