Benzina e diesel ancora in salita: verde oltre i 2 euro, diesel a 2,147

Nuovi rincari fanno schizzare il prezzo della verde e del gasolio, non è mai stato così alto dal 2022: in autostrada il diesel potrebbe toccare i 2,4 euro al litro

03 settembre 2026 2 ' di lettura

Un distributore nei giorni scorsi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti benzinacaro carburantirincari Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...