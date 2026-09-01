Tempo di rincari: tra bollette e benzina in aumento tu come risparmierai?

Il caro vita torna a pesare sui bilanci delle famiglie. Le bollette dell’energia preoccupano in vista dell’autunno e il costo del carburante continua ad aumentare. La domanda, per i consumatori, è inevitabile: in che modo si può risparmiare? Energia, casa e trasporti rappresentano una parte consistente delle uscite familiari.
Di fronte ai rincari, le strategie possono essere diverse. C’è chi parte dalle spese considerate meno indispensabili e rinuncia a qualche uscita. Altri provano invece a risparmiare comprando prodotti più economici e prestando maggiore attenzione agli acquisti. Altri ancora cercano di lasciare più spesso l’auto in garage e di usare i mezzi pubblici per risparmiare benzina. E poi c’è chi ritiene di avere già fatto tutto il possibile e non sa più dove tagliare. Tu come affronterai l’aumento delle spese?