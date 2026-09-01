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Tempo di rincari: tra bollette e benzina in aumento tu come risparmierai?

Tra carburanti ed energia, il caro vita pesa sulle tasche delle famiglie. Su che cosa taglierai le spese?
Una pompa per il rifornimento
Una pompa per il rifornimento

Il caro vita torna a pesare sui bilanci delle famiglie. Le bollette dell’energia preoccupano in vista dell’autunno e il costo del carburante continua ad aumentare. La domanda, per i consumatori, è inevitabile: in che modo si può risparmiareEnergia, casa e trasporti rappresentano una parte consistente delle uscite familiari.

Di fronte ai rincari, le strategie possono essere diverse. C’è chi parte dalle spese considerate meno indispensabili e rinuncia a qualche uscita. Altri provano invece a risparmiare comprando prodotti più economici e prestando maggiore attenzione agli acquisti. Altri ancora cercano di lasciare più spesso l’auto in garage e di usare i mezzi pubblici per risparmiare benzina. E poi c’è chi ritiene di avere già fatto tutto il possibile e non sa più dove tagliare. Tu come affronterai l’aumento delle spese?

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