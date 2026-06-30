Aziende agricole, per Brescia 27,5 milioni di euro dalla Regione

La Regione ha erogato finanziamenti per 44 aziende agricole bresciane, con un investimento complessivo di 27.529.8970 milioni di euro. Il finanziamento rientra in un più ampio stanziamento di risorse a 185 imprese attive nell’agricoltura in Lombardia: in totale i fondi assegnati ammontano a 97,8 milioni di euro.
Le risorse
Lo stanziamento, previsto dal decreto pubblicato oggi sul Bollettino Ufficiale della Regione, rientra nell'intervento denominato «Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole» del Complemento regionale allo sviluppo rurale della Pac 2023-2027.
Grazie all'incremento della dotazione finanziaria dell'intervento, le risorse, che inizialmente ammontavano a 65 milioni, sono passate agli attuali 97.755.741 euro.
I progetti finanziati riguardano 23 aziende zootecniche di montagna, 17 aziende vegetali di montagna, 47 aziende zootecniche di pianura e 98 aziende vegetali di pianura. Le graduatorie, si legge nella nota della Regione, rimarranno valide fino al 31 dicembre 2026, in modo da consentire il finanziamento di ulteriori domande nel caso si rendessero disponibili nuove risorse.
L’assessore Beduschi
«Con questo provvedimento Regione Lombardia conferma una scelta precisa. Che è quella di accompagnare gli imprenditori agricoli che investono in innovazione, efficienza e sviluppo – dichiara l'assessore regionale all'Agricoltura, Alessandro Beduschi –. Sono risorse che permetteranno alle aziende di migliorare la propria capacità produttiva, affrontare con strumenti più moderni le sfide del mercato e rafforzare la competitività di un comparto che rappresenta uno dei principali motori economici della nostra regione».