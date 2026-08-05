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Ave acquisisce Hcs e punta sulla domotica per il settore alberghiero

Il gruppo di Rezzato della famiglia Belli rileva la società con sedi a Rimini e Milano. L’operazione arriva dopo un 2025 particolarmente positivo
Roberto Ragazzi

Roberto Ragazzi

Giornalista

La famiglia Belli, da sinistra Tommaso, Alessandro ed Emanuele
La famiglia Belli, da sinistra Tommaso, Alessandro ed Emanuele

La domotica per alberghi entra a pieno titolo nella strategia di crescita di Ave. Il gruppo della famiglia Belli (alla presidenza Alessandro Belli affiancato dai figli Emanuele e Tommaso), storico produttore di materiale elettrico (placche e interruttori, videocitofoni) per gli immobili, ha acquisito lo scorso maggio il 60% di Hcs, società con sedi a Rimini e Milano specializzata nella domotica per hotel.

Un’operazione che non punta tanto ad aumentare nell’immediato il volume d’affari quanto ad acquisire competenze tecnologiche e una presenza consolidata in un segmento considerato ad alto potenziale. «L’acquisizione rientra nel nostro piano di sviluppo e rafforza la presenza in un settore che riteniamo strategico, quello legato alla domotica per gli alberghi», spiega l’amministratore delegato di Ave, Emanuele Belli.

Gli obiettivi dell’acquisizione

Hcs è una realtà da circa 2,5 milioni di euro di fatturato e una dozzina di dipendenti, ma porta in dote trent’anni di esperienza nella progettazione di sistemi di controllo e automazione dedicati all’ospitalità. Ave ha rilevato il 60% del capitale lasciando il restante 40% ai fondatori, che continueranno a guidare l’azienda per accompagnarne la crescita e trasferire competenze al gruppo bresciano.

La scelta di mantenere in società gli imprenditori storici (il fondatore Paolo Casadei e accanto a lui il figlio Giacomo) risponde alla volontà di preservare il patrimonio di know-how sviluppato da Hcs. L’azienda continuerà inoltre a operare con il proprio marchio e con il canale commerciale che l’ha resa un riferimento nel settore delle forniture dirette agli alberghi, mentre Ave manterrà la propria rete distributiva tradizionale, basata su grossisti di materiale elettrico e installatori. «L’integrazione – spiega Emanuele Belli – non passerà dall’unificazione dei marchi, ma dalla condivisione di ricerca e sviluppo e dalla complementarità dell’offerta».

Hcs

Fondata trent’anni fa da Paolo Casadei, Hcs negli anni ha sviluppato piattaforme integrate per la gestione intelligente delle strutture ricettive. I suoi sistemi consentono di controllare camere e aree comuni attraverso software centralizzati, gestire accessi digitali, supervisione remota, climatizzazione, illuminazione, allarmi e automazione degli ambienti. Le soluzioni sono progettate per aumentare il comfort degli ospiti e migliorare l’efficienza operativa ed energetica degli hotel, con risparmi medi sui consumi delle camere che possono raggiungere il 40%. L’azienda ha realizzato installazioni in oltre 800 strutture ricettive, per circa 45 mila camere.

Per Ave il mercato alberghiero rappresenta oggi una quota ancora marginale del business, pari al 2-3% del fatturato. L’obiettivo è però farne una vera divisione di sviluppo, capace nel medio termine di incidere per il 10-15% dei ricavi complessivi, intercettando un comparto sempre più orientato verso digitalizzazione, sostenibilità e gestione intelligente degli edifici.

Il numeri di Ave

L’operazione arriva dopo un 2025 particolarmente positivo per il gruppo bresciano. Ave ha registrato una crescita superiore al 10% dei ricavi in tutti i principali canali – mercato italiano, export e clienti direzionali – chiudendo l’esercizio con un valore della produzione di 55,5 milioni di euro, in aumento rispetto ai 49,8 milioni del 2024; un ebitda che è passato dai 6,4 milioni del 2023 agli 8,2 milioni del 2024, fino ai 9,7 milioni del 2025. Marcata la crescita dell’utile netto, salito a 4,8 milioni dai 3,7 milioni dell’anno precedente.

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