Interruttori Ave, 120 anni di storia: nel 2024 la filiale in Arabia Saudita

Nel 2023 balzo dei ricavi: l’utile sale a 2,8 milioni. I fratelli Belli: presto il lancio di nuovi prodotti

Il presidente Alessandro Belli con i figli Emanuele e Tommaso - © www.giornaledibrescia.it

Passato, presente e futuro s’intrecciano nella «galleria-museo» allestita all’ingresso del quartier generale della Ave di Rezzato. Dalle storiche «perelle» in legno stile liberty, interruttori che ancora oggi si vedono dietro qualche vecchio letto; agli avveniristici comandi a sfioro: materiali elettrici per la casa che segnano l’evoluzione di stili, di tecnologia, del gusto degli italiani. La Anonima Vestonese Elettrica (Ave) compie quest’anno 120 anni. L’azienda nasce in Valsabbia nel 1904, in