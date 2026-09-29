Giornale di Brescia
Abbonati
Economia
EconomiaEconomia

Automotive, la rivoluzione delle «giga press» cambia la pressofusione

L’auto elettrica spinge verso grandi fusioni in alluminio in un unico pezzo. Il mercato globale potrebbe raggiungere i 130 miliardi di dollari
Il settore stima una crescita a livello mondiale pari al 7% per 5 anni
Il settore stima una crescita a livello mondiale pari al 7% per 5 anni

Le difficoltà dell’automotive, per crisi di mercato e la contemporanea transizione ecologica che potrebbe aver avviato la sostituzione dei veicoli a benzina e gasolio con quelli a trazione elettrica, stanno imponendo ai presso-fonditori riconversioni tecnologiche complesse. Tra queste si sta facendo sempre più spazio l’installazione delle così dette «giga press» per le esigenze dell’auto elettrica, grandi macchinari che pressofondono l’alluminio e stampano intere sezioni della scocca di un’auto in un unico pezzo, evitando la saldatura e l’assemblaggio dei piccoli componenti separati.

Con l’avvento dell’elettrificazione, che ridefinisce le esigenze dei sistemi di propulsione, i produttori di apparecchiature originali stanno quindi sostituendo gli assemblaggi multi-pezzo stampati e saldati con fusioni singole ad alta integrità, innovative perché riducono il peso e il numero di componenti, preservando la rigidità strutturale.

La svolta è rivoluzionaria ma non negativa perché mantiene resiliente il mercato della pressofusione anche con i volumi dei motori a combustione in ribasso, visto che nell’elettrico il contenuto dei pezzi pressofusi per veicolo aumenta per la richiesta dei supporti per batterie, degli alloggiamenti dei motori e delle mega-fusioni sottoscocca. Oltre il settore della mobilità comunque la domanda per l’industria pressofusoria è sostenuta dalla richiesta di componenti per le infrastrutture delle energie rinnovabili, le implementazioni del 5G e i programmi di automazione.

In fatto di numeri, il comparto ha contato quest’anno un valore di mercato di 92,6 miliardi di dollari, con buone prospettive a livello globale che indicherebbero una crescita calcolata oltre il 7% per i prossimi cinque anni, per raggiungere il tetto dei 130 miliardi. Per applicazione dei prodotti pressofusi, il settore automobilistico deteneva il 61,7% della quota di mercato nel 2025 e si prevede crescerà nel mondo dell’8% nel periodo 2026-2031.

In riferimento alle materie prime, nel 2025 l’alluminio ha rappresentato il 74.7% del mercato, ma il magnesio sta crescendo velocemente e sarebbe destinato a guadagnare spazio a un ritmo del 9% nel prossimo quinquennio. Tra le zone di crescita e sviluppo mondiali il futuro sembra invece per ora arridere all’area Asia-Pacifico, arrivata a conquistare una quota del 56% del mercato; passi in avanti sono previsti anche per la regione mediorientale e per l’Africa, che da oggi al 2031 potrebbero crescere dell'8%. Dal punto di vista tecnico, in base alla forza di serraggio delle macchine di pressofusione - vale a dire la chiusura dei due semistampi durante l’iniezione del metallo fuso - a oggi le più diffuse sono quelle da 4,001-10 kiloNewton, con una quota del 53%.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
pressofusioneGiga Press
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...