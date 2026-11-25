Scatterà dal primo dicembre la prima vera stretta europea sull’import dalla Cina. Riguarderà le auto ibride, tra i prodotti più nel mirino dei produttori del Vecchio continente, e sarà il frutto dell’intesa raggiunta a inizio ottobre a Pechino dal commissario Maros Sefcovic. Per Bruxelles, nello scacchiere dei turbolenti rapporti commerciali planetari, si tratta comunque di un passo avanti verso la tutela di uno dei settori più in crisi. Un settore al quale l’autunno non ha certo sorriso.
I numeri
Le immatricolazioni di auto in Europa occidentale (Ue, Regno Unito e Paesi Efta) - secondo i dati dell’Acea, l’associazione dei costruttori europei - sono state 1.128.252 a ottobre, il 3,4% in più dello stesso mese del 2025 ma poco meno di sette punti in meno della crescita registrata in settembre.
La stretta sulle auto extra-Ue, come confermato dalla pubblicazione in Gazzetta europea, riguarda le ibride con motore a combustione e elettrico; le ibride plug-in, ricaricabili anche collegandole alla rete elettrica e le ibride non ricaricabili.
Le quote
Il regolamento sarà valido per 200 giorni, cioè fino al 18 giugno 2027, ma le misure definitive potranno essere imposte entro nove mesi dall’avvio dell’indagine. Nel periodo transitorio la quota di import assegnata alle auto cinesi è pari a 192mila unità. Una volta entrate in vigore le misure definitive, come concordato con Pechino, la quota annuale riservata alle ibride prodotte nel Paese del Dragone sarà di 350mila veicoli l’anno.
Per Giappone e Turchia le quote ammontano invece a circa 171mila e 126mila unità. Quando una quota è esaurita, l’ingresso nell’Ue di quel prodotto non è più consentito. Restano fuori dalla stretta Islanda, Liechtenstein e Norvegia, Ucraina, Kenya e un gruppo di Paesi in via di sviluppo. Sul Regno Unito siamo in pieno work in progress. In teoria le auto britanniche potrebbero rientrare nella scure all’import targata Bruxelles ma i 27, secondo il Financial Times, sarebbero vicini ad un’intesa per includere i veicoli d’Oltremanica nel grande cantiere normativo del Made in Europe, ovvero della preferenza europea assegnata al settore dell’industria.