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Ance con Dihcube 2.0 vince call europea su digitalizzazione con AI

L’associazione dei costruttori sarà capofila di un consorzio composto da 13 partner pubblici e privati: presente anche l’Università di Brescia
Edilizia digitale
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Ance si aggiudica la seconda call europea dedicata agli «European digital innovation hub» con il progetto Dihcube 2.0, iniziativa da 5,6 milioni di euro per accelerare la trasformazione digitale del settore delle costruzioni. L’associazione dei costruttori sarà capofila di un consorzio composto da 13 partner pubblici e privati. Focus dei prossimi tre anni sarà la diffusione dell’intelligenza artificiale nelle imprese, con un servizio di supporto e orientamento per accompagnare le aziende nell’integrazione delle nuove tecnologie nei processi produttivi.

Il consorzio che svilupperà le prossime attività è composto da Ance, Federcostruzioni, Deloitte, Stam, Stress, Smile-Dih, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università Politecnica delle Marche, Artificial Intelligence for Industry (AI4I), Fondazione Piemonte Innova Protom Group.

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