Acciaio, la tecnologia si allea alla siderurgia

La crescita delle rinnovabili utility-scale, la diffusione dei contratti energetici a lungo termine e lo sviluppo dei sistemi di accumulo stanno trasformando il modo in cui le imprese acquistano e gestiscono l’energia

26 giugno 2026 2 ' di lettura

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