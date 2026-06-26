Acciaio Inox, la sfida è sui processi di trasformazione

Oggi la vera sfida per le imprese bresciane si è spostata sui processi di trasformazione, e il fulcro di questa evoluzione risiede nei centri di servizio e nei reparti di taglio delle aziende del territorio

26 giugno 2026 2 ' di lettura

La lavorazione della lamiera sta vivendo un cambio di paradigma guidato dal laser in fibra Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Brescia Economiaacciaio inox Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...