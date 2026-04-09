Mori 2A porta in cucina qualità e sostenibilità

Da sempre orientata a formazione, qualità, innovazione e sostenibilità, Mori 2A condivide questi valori con Chef per una notte. Per il quarto anno consecutivo, l’azienda bresciana produttrice di articoli in acciaio inox e materie plastiche per il settore Horeca ha rinnovato la partnership con il nostro progetto dedicato al mondo della cucina e da tre anni declinato alle scuole alberghiere.

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Evoluzione e innovazione

Mori 2A rappresenta, nel mondo, l’alta qualità e l’eccellenza made in Italy nella produzione di Moca (materiali e oggetti destinati al contatto alimentare). L’azienda vanta una storia lunga quasi un secolo (è nata nel 1928 nel bresciano) e ha saputo evolversi e innovarsi costantemente, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più differenziato e specializzato. Tra i vari progetti innovativi spicca MOA Design, il brand che offre soluzioni di buffet per il settore dell’hôtellerie, del catering e della pasticceria.

Sistemi per buffet pensati per unire estetica e funzionalità di Mori 2A

I prodotti MOA sono pensati per integrare la tradizionale gamma di Mori 2A, facendo di artigianalità, funzionalità, sostenibilità ed estetica gli elementi centrali per valorizzare l’esperienza dell’utente. Tutto parte dalla «Palestra delle Idee», nel cuore dell’Academy di Mori 2A, dove gli esperti del team di ricerca e sviluppo si dedicano a esplorare soluzioni innovative, sperimentare nuove tecnologie e materiali e dare vita a nuovi concept di prodotto. Una cultura aziendale orientata alla ricerca, all’evoluzione e al miglioramento continuo. In questo ambiente di idee e sperimentazione, il futuro prende forma, aprendo la strada a nuovi prodotti d’avanguardia.

Novità

Tra le varie novità introdotte quest’anno in MOA Design, trovano spazio sistemi per buffet pensati per unire estetica e funzionalità. La linea Minimal si distingue per un design essenziale e contemporaneo, arricchito da nuove finiture e vassoi in acciaio inox, che ne ampliano la versatilità e le possibilità compositive.

Accanto a questa evoluzione nasce Frame, una linea caratterizzata da alzatine in legno massello verniciato nero e vassoi in acciaio inox AISI 304, progettata per creare configurazioni ordinate ed eleganti. Le diverse combinazioni tra i moduli permettono di realizzare allestimenti scenografici e proporzionati, ideali per contesti alberghieri e ristorativi che vogliono valorizzare ogni preparazione con uno stile distintivo e contemporaneo.

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Mori 2A è da sempre un punto di riferimento anche nella produzione di attrezzature per la gelateria e la pasticceria, e offre un’ampia gamma di soluzioni pensate per migliorare l’efficienza e l’estetica dei laboratori e dei punti vendita. Tra i suoi prodotti spiccano i coperchi inox decorati per carapine, un’innovazione assoluta per il settore, le vaschette in acciaio inox e materie plastiche, le spatole, i vassoi espositori e molti altri accessori.