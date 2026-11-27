A2A rafforza la propria presenza nel mercato nazionale dell’energia destinata alla pubblica amministrazione. Attraverso la controllata A2A Energia, il gruppo si è aggiudicato sette lotti della nuova gara Consip per la fornitura di energia elettrica agli enti pubblici, per un volume potenziale complessivo di 5 terawattora all’anno (TWh), di cui fino al 75% proveniente da fonti rinnovabili. L’assegnazione riguarda diverse aree del Paese. In particolare, A2A Energia si è aggiudicata i lotti relativi a Piemonte e Valle d’Aosta, alle province di Milano e Lodi, al resto della Lombardia, a Liguria e Sardegna e a Umbria e Marche.
A questi si aggiungono due lotti particolari: uno destinato alle amministrazioni con numerosi punti di fornitura distribuiti sull’intero territorio nazionale e un altro riservato agli enti del Centro-Nord esclusi dalle convenzioni relative alle rispettive aree geografiche. Le convenzioni saranno attivate progressivamente nei primi mesi del 2027, consentendo alle amministrazioni interessate di richiedere le forniture. Quattro lotti saranno disponibili dalla fine di gennaio, uno dalla metà di febbraio e gli ultimi due dall’inizio di marzo. I singoli contratti potranno avere una durata di 12 oppure 24 mesi.
Crescita
«L’aggiudicazione di sette lotti in questa nuova gara consolida il nostro percorso di crescita e conferma il ruolo di A2A come player energetico nazionale», ha dichiarato Andrea Cavallini, amministratore delegato di A2A Energia. «Per il nono anno consecutivo, attraverso il bando Consip cogliamo l’opportunità di mettere al servizio delle Pubbliche Amministrazioni le nostre capacità e competenze e di offrire forniture a condizioni competitive». Cavallini ha sottolineato anche il contributo che il gruppo intende offrire alla decarbonizzazione del Paese. «Con un volume potenziale di 5 TWh di energia all’anno, di cui fino al 75% green, continuiamo a supportare il percorso di decarbonizzazione e transizione energetica del Paese».