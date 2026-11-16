«A Wonderland Festival i nostri viaggi teatrali nell’inquietudine umana»

Prima un’indagine teatrale, poi il racconto di una persona che non si trova ed esce a cercarsi. Due spettacoli che partono da pretesti diversi, ma che in comune hanno sia la profondità delle riflessioni, sia la compagnia che li mette in scena: il collettivo Usine Baug torna a Brescia per il festival Wonderland, proponendo «Noir» il 18 novembre alle 18 a Idra Teatro e il 19 novembre alle 21 «Anse» al Sant’Afra (info e biglietti su wonderlandfestival.it). Ce ne parla Stefano Rocco, uno dei componenti.
Con Idra siete legati da un rapporto che dura da qualche anno: avevate anche svolto una residenza a Brescia...
Esatto, per la realizzazione di «Ilva Football Club», nell’ambito del bando Cura. Ci hanno ospitato a Brescia e poi a Taranto. Non è la prima volta che ci esibiamo a Brescia, peraltro: «Ilva Football Club» lo presentammo al Borsoni in occasione del festival Duende. A Idra, invece, abbiamo fatto un’apertura di residenza, quando eravamo all’inizio della creazione.
Quest’anno a Wonderland porterete due spettacoli. «Noir» parla di una misteriosa sparizione e sembra giocare un po’ con il trend degli ultimi anni, quello delle narrazioni crime. È così?
C’è anche questo aspetto, che però non è il succo, ma un pretesto drammaturgico e narrativo per parlare d’altro.
Cos’è dunque questo altro?
Vogliamo dare corpo a una sensazione. «Noir» cerca di andare in questa direzione: sentiamo tutti un misto di impotenza e rabbia, guardando quello che accade nel mondo. Ci sono tristezza e desolazione (il nero del titolo), ma anche voglia di cambiare le cose. Abbiamo dunque trovato questa storia che ci permette di dare voce a queste sensazioni attraverso la narrazione della persona protagonista (chi era, cosa pensava, come viveva) e della sua sparizione. Lo spettacolo non termina su una nota senza speranza. Se la fotografia di qualche tempo fa era quella – la desolazione – non vogliamo fermarci lì: ribaltiamo il finale di questa storia per aprire alla possibilità di immaginare altro. La catastrofe non è l’unica prospettiva, ma non è nemmeno l’unica soluzione. Serve iniziare a immaginare qualcosa al di fuori del sistema finanziario, sociale e politico in cui viviamo. È un atto di diserzione dal presente verso un altrove che non riusciamo a immaginare. Il fatto di non sapere permette di aprirsi a queste possibilità. Il titolo gioca su questo: il nero come sensazione, ma anche come buio (in francese), che assume un’accezione positiva, come spazio liberato e libero per immaginare altro. Molte riflessioni vengono dalla filosofia di Mark Fisher e molte sensazioni sono legate a persone che abbiamo conosciuto o intervistato.
Dopodiché con Mezzopalco proporrete «Anse». Qui il viaggio è più interiore e partite da un poema, giusto?
Sì, da un poema che ha scritto Mezzopalco (una formazione artistica composta solo da voci, ndr). L’ho sempre letto come un monologo interiore di un io collettivo. La voce è una, ma porta dei pensieri e un flusso di coscienza che vogliono rappresentare la collettività. L’io è una collezione, un insieme di io diversi.
Cosa si vedrà, quindi, in scena?
La storia di una persona che non si trova ed esce per cercarsi. È una sintesi estrema dell’azione. Ma è uno spettacolo di poesia, musica e immagini, quindi c’è meno azione concreta. La dimensione è poetica e immaginaria. Assisteremo al viaggio di questa persona che esce a cercarsi: ci sono le parole, le musiche e i luoghi che attraversa, che prendono vita attraverso la scenografia. E c’è poi un manipolatore che costruisce e disfa mondi.