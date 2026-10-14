Wonderland Festival, musica e performance come «resistenza» ai tempi

Innovazione, linguaggi emergenti e molteplici espressioni della scena internazionale. La nuova edizione di Wonderland Festival organizzato da Idra Teatro, in programma dal 6 al 29 novembre, invita a esplorare il presente attraverso prospettive diverse, nuove connessioni e visioni capaci di attraversare confini geografici e culturali.
Il programma, ha spiegato ieri il direttore artistico Davide D’Antonio presentando la Stagione, «è pensato per esplorare le forme più attuali dell’innovazione artistica, mettere in dialogo linguaggi, territori e comunità». Si parte da una domanda: che cosa ci sta succedendo? In un’epoca segnata da guerre, crisi ambientali e profonde trasformazioni politiche e sociali si invita il pubblico a farsi parte attiva di una riflessione condivisa coinvolgendo teatri e luoghi della città, da Teatro Idra a Der Mast, dai Teatri Sant’Afra e Santa Giulia al Cinema Nuovo Eden, dal Mo.Ca al Parco delle Colline di Sant’Anna e Spazio Carme. «Teatro Idra è all’interno di una rete europea che fa crescere la città» ha sottolineato la sindaca, Laura Castelletti.
Protagonisti in primis gli artisti bresciani, con quattro spettacoli al debutto: Camilla Corridori con «C’est moi»; Enrico Decca con «Tablao Flamenco»; Alessandra Bortolato con «Baci nell’acqua»; mentre Davide D’Antonio torna sul palco dopo otto anni con Giuseppina Turra in «Credici». IdraConnect è invece la sezione dedicata alla nuova arte performativa, tra scena italiana e internazionale, con artisti come Collettivo Dom e Muna Mussie.
La musica, spiega Alberto Belgesto, direttore musicale, sarà protagonista con tre concerti (ingresso 15 euro) i primi tre sabati di novembre, «che proporranno progetti non convenzionali»: Riccardo Sinigallia (7 novembre al Der Mast) porterà a Brescia lo spettacolo «A cuor leggero»; Francesco Tricarico (14 novembre, Teatro Idra) si esibirà in «W l’Italia - Sogni .. canzoni... squallori!» uno sguardo ironico, poetico e disincantato sulla contemporaneità; il collettivo Alchimusa formato da artisti bresciani blues e folk sarà sul palco del Teatro Idra il 21 novembre con «Transatlantic. How Migrations Created R’n’R», lo spettacolo che ha dato vita alla formazione.
Un focus è dedicato alla Repubblica Ceca, con cinque compagnie e artisti che portano in scena spettacoli trasversali, interattivi e intergenerazionali, tutti in anteprima nazionale. Come la compagnia Divadlo Setkání con «Hunters Have Eyes For Crying», una passeggiata audio-performativa ed immersiva che invita il pubblico a confrontarsi con il rapporto tra uomo, natura e mondo animale, attraverso la storia degli orsi in Slovacchia.
Per coinvolgere le nuove generazioni, Wonderland propone due spettacoli nella formula del matinée per le scuole, seguito dalla replica serale. PEM porterà in scena «Lo Sciopero delle Bambine - L’eroicomica impresa del 1902»: alla replica serale parteciperà la giornalista Tiziana Ferrario. Claudio Morici, autore e performer, sarà invece protagonista de «La malattia dell’ostrica». Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con Piccolo Cinema Paradiso, che propone al pubblico una selezione di tre film. Prevendite digitali online sul circuito DoItYourself; fisiche Teatro Idra - Mo. Ca. Infoline: 06.0406 (anche tramite messaggio Whatsapp).